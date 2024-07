Anticipazioni My home my destiny, puntata 14 luglio 2024/ Mujgan e Buhran, esplode la passione

Anticipazioni My home my destiny, puntata 14 luglio 2024: la trama

Due nuovi appuntamenti in arrivo per la soap turca di Canale Cinque, pronta a emozionare come al solito i telespettatori Mediaset a partire dalle 14.30, andiamo a scoprire la anticipazioni di My home my destiny del 14 luglio 2024 e delle. prossime puntate, con le donne della famiglia che saranno al centro delle vicende e discuteranno sulla possibilità di progettare un catering, durante la conversazione Zeynep scopre che Mehdi ha messo in vendita la sua officina e delusa si ritira nella sua stanza. Intanto Emine raggiunge Zeynep, che le comunica che l’udienza per il lavoro avrà luogo in un tempo massimo di due giorni, entrambe sono preoccupate e hanno paura che Mehdi possa reagire male alla questione, come si concluderà la vicenda? Intanto esplode la passione tra Mujgan e Buhran ormai sempre più vicini e intimi: tra i due arriverà il tanto atteso bacio.

La messa in onda sarà come di consueto su Canale Cinque e per coloro che non hanno la possibilità di gustarsi le puntate in diretta esiste Mediaset Infinity, la piattaforma streaming proposta dalla tv di Cologno Monzese sulla quale è possibile recuperare ogni episodio della dizi turca.

My home my destiny anticipazioni prossime puntate: Zeynep volterà pagina

Come si evolveranno poi le vicende della serie dopo la puntata di oggi domenica 14 luglio lo scopriremo tra qualche giorno, intanto però siamo in grado di fornirvi qualche anticipazione sui vari avvenimenti della prossima settimana. Dopo aver affrontato la questione relativa all’officina, Mehdi farà tappa da Cemile e le consegnerà una busta con all’interno i soldi per la vendita del locale, intanto Zeynep devastata dal divorzio diventa sempre più gelosa di Benal, mentre Emine tenterà di consolare la sua amica.

Nel frattempo stando alle anticipazioni di My home my destiny Baris proverà a rintracciare Ekrem e dopo una ricerca dettagliata scopre che si trova alle Fiji con la nuova compagna, in dolce attesa, mentre un evento al femminile vedrà impegnate le donne della serie, alle prese con un gruppo di uomini che offriranno loro da bere: come finirà?











