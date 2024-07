Anticipazioni My Home My Destiny 2, puntata del 14 luglio 2024/ Scatta il bacio tra Mujgan e Buhran

Anticipazioni My Home My Destiny 2, puntata del 14 luglio 2024: bacio tra Mujgan e Buhran

Mediaset ha deciso di fare dei drastici cambiamenti nel palinsesto di Canale5 con le soap turche e così My Home My Destiny non va più in onda dal lunedì al venerdì ma si è spostata al solo weekend con le nuove puntate che andranno in onda sabato e domenica alle 14.30 circa . Al suo posto ogni pomeriggio viene trasmessa la nuova dizi turca The Family (nel cui cast sono presenti molti volti familiari, come l’attore Kıvanç Tatlıtuğ, tra i protagonisti di Brave and Beautiful e La ragazza e l’ufficiale) Per quanto riguarda le anticipazioni di My Home My Destiny 2, nella puntata di domenica 14 luglio 2024 si scoprirà che cosa deciderà Cemile dopo la proposta di matrimonio di Nuh, come si troveranno Zeynep, Sultan, Sakine e Nermin nella nuova casa e soprattutto Mujan e Buhran saranno sempre più vicini.

Anticipazioni Beautiful, puntata del 14 luglio 2024/ Hope disperata per Douglas: Liam ha un piano

Andando con ordine dalle anticipazioni di My Home My Destiny 2 si scopre che il fatidico sì di Cemile alla proposta di matrimonio di Nuh non sarà così scontato e immediato. La ragazza sarà preoccupata della reazione del fratello Mehdi. Quest’ultimo, infatti, non sa ancora della relazione tra la sorella e il suo migliore amico. Intanto proprio Mehdi riserverà un grosso colpo di scena nella puntata di domenica 14 luglio. Zeynep scoprirà che suo marito ha messo in vendita la sua officina, il luogo in cui ha trascorso la sua vita, il suo tempo e speso le sue energie. E c’è spazio anche per i sentimenti spaziazzanti nella dizi turca, tra Mujgan e Buhran scatterà il bacio dopo che entrambi confesseranno i reciproci sentimenti l’uno per l’altra. Tuttavia c’è un ostacolo non da poco per il loro amore: Buhran è il nemico giurato di Mehdi, fratello di Mujan.

Anticipazioni La promessa, puntata 13 luglio 2024/ Manuel interroga Cruz sulla scomparsa di Ramona, ma lei...

My Home My Destiny 2, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Svelate tutte le anticipazioni di My Home My Destiny 2 non resta che riavvolgere il nastro e scoprire cos’è successo nella precedenti puntate. Zeynep ha deciso di riprendere il mano la sua vita e chiesto il divorzio da Mehdi, il marito violento e possessivo che è stata costretta a sposare. Dopo aver lasciato la casa di entrambi ha deciso di andare a vivere con le amiche in un altra abitazione ma Mehdi non si rassegna a tale decisione. Durante una delle loro uscite clandestine, invece, Nuh ha chiesto a Cemile di sposarlo. Nonostante l’entuasiasmo inziale la giovano non gli darà subito una risposta, non perché non provi dei sentimenti per lui ma perché teme la reazione del fratello.











© RIPRODUZIONE RISERVATA