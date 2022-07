Anticipazioni New Amsterdam 4, puntata 15 luglio/ Finale di stagione teso, Max…

New Amsterdam 4, anticipazioni puntata 15 luglio

Le emozioni e i colpi di scena di New Amsterdam 4, la serie tv ideata da David Schulne e ambientata in uno degli ospedali pubblici più vecchi degli Stati Uniti, il New Amsterdam di New York dove lavora il dottor Max Goodwin, tornerà in onda venerdì 15 luglio, in prima serata su canale 5. Quello della prossima settimana con la serie televisiva americana sarà un appuntamento assolutamente imperdibile. Saranno quattro, infatti, gli episodi che saranno trasmessi a partire dalle 21.30 e che concluderanno la quarta stagione.

Nell’ultimo, attesissimo appuntamento della stagione, i medici e gli infermieri del New Amsterdam di New York dovranno affrontare tanti casi difficili e non mancheranno le scelte personali che potrebbero cambiare tutto. Cosa accadrà, dunque, negli ultimi quattro episodi della quarta stagione? Andiamo a scoprire tutte le anticipazioni.

New Amsterdam 4: trama episodi “Il momento della verità” e “Rivoluzione!”

Il primo episodio di New Amsterdam 4 che andrà in onda durante la puntata del 15 luglio è il 19esimo dal titolo “il momento della verità”. Max scopre nel piano della Dottoressa Fuentes di acquistare la clinica medica UMI mentre la Dottoressa Bloom, curando due studenti delle superiori per ferite mortali, scopre una situazione molto pericolosa. Il Dottor Reynolds, invece, si occupa di un fratello e una sorella che sono ai ferri corti a superare una profonda crisi familiare.

Nel ventesimo episodio dal titolo “Rivoluzione”, Max continua ad indagare sul piano della Dottoressa Fuentes e scopre fino a che punto i tagli decisi stanno compromettendo la salute dei pazienti dell’ospedale. Decide, così, che è arrivato il momento di agire. I dottori Reynolds e Wildernel frattempo, nonostante le possibilità di riuscita siano basse, decidono di eseguire un rischioso intervento chirurgico salvavita su gemelli non ancora nati.

New Amsterdam 4: trama episodi “Castelli di sabbia” e “Io sarò il tuo rifugio”

Nel ventunesimo episodio di New Amsterdam 4 dal titolo “Castelli di sabbia”, l’ospedale si ritrova a dover accogliere diversi pazienti dopo la chiusura di un centro anziani. Max lotta con la sua decisione di tornare a Londra mentre il Dottor Reynolds sfoga le sue frustrazioni personali sul suo lavoro. Il Dottor Frome, invece, proprio grazie al lavoro, comincia a riflettere sul proprio matrimonio e sulla propria vita personale.

Nel 22esimo ed ultimo episodio della stagione dal titolo “Io sarò il tuo rifugio“, New York è minacciata dall’arrivo di un uragano. La Dottoressa Bloom e la squadra si affrettano a mettere in atto i preparativi per affrontare eventuali emergenze. Dopo il ritorno da Londra di lei, Max e Helen pianificano un intimo matrimonio nella Grande Mela mentre il Dottor Reynolds riesce finalmente a mettersi in contatto con suo padre.

