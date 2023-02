Anticipazioni Pechino Express 2023/ Quando inizia, coppie protagoniste e conduttori

Pechino Express 2023: quando inizia e chi sono le coppie protagoniste

Pechino Express 2023 scalda i motori in vista dell’attesissimo debutto in tv. Il reality torna in onda su Sky Uno con una nuova edizione, che si preannuncia adrenalinica e ricca di sorprese, tra agguerritissime coppie e paesaggi e culture esotiche. La data da fissare sul calendario è giovedì 9 marzo 2023, come annunciato sui canali social del programma. E anche le coppie protagoniste sono pronte a mettersi in gioco in questa nuova avventura televisiva all’insegna dell’avventura.

Ma chi sono i concorrenti di questa nuova edizione? Abbiamo Le attiviste (Giorgia Soleri e Federippi), Gli avvocati (Alessandra Demichelis e Lara Picardi), Gli Italo Americani (Joe Bastianich e Andrea Belfiore), Gli ipocondriaci (Dario e Caterina Vergassola), Mamma e figlio (Martina Colombari e Achille Costacurta), I Novelli sposi (Federica Pellegrini e Matteo Giunta), Le mediterranee (Carolina Stramare e Barbara Prezja), I siculi (Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo) e Gli istruiti (Maria Rosa Petolicchio e Andrea Di Piero).

Pechino Express 2023: dove si svolge e chi lo conduce

Come riporta TvBlog, Pechino Express 2023 si svolgerà in Asia e si dividerà tra India, Borneo malese e Cambogia. L’avventura dei concorrenti prenderà il via dall’India, dalla giungla urbana di Mumbai, per poi raggiungere le backwaters del Kerala. Si prosegue poi nello scenario selvaggio del Borneo malese per poi raggiungere la Cambogia. Un viaggio che, anche quest’anno, ci porterà alla scoperta di tradizioni e culture differenti dalla nostra, in un mix di paesaggi, colori e sapori che ci accompagneranno lungo tutta l’edizione.

Alla conduzione, per la seconda volta consecutiva, ci saranno Costantino Della Gherardesca e Enzo Miccio. Il primo è ormai il volto simbolo di Pechino Express, mentre il celebre wedding planner della tv è stato riconfermato anche quest’anno dopo aver preso il posto di Della Gherardesca in seguito ad un’infortunio nell’edizione del 2022. Il duo, dunque, viene confermato anche quest’anno ed è pronto a regalare grandi emozioni al pubblico. Appuntamento su Sky Uno giovedì 9 marzo 2023.

