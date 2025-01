Ritorno in Paradiso, nuova puntata 29 gennaio 2025: la pistola misteriosa e il torneo di bocce

Ritorno in Paradiso torna anche stasera su Rai 2 per una nuova ed emozionante puntata in onda a partire dalle 21.20. Si tratta dello spin-off di Delitti in Paradiso, con la protagonista Mackenzie Clarke che ormai conosciamo molto bene. La detective ha dovuto per forza lasciare Londra dopo essere stata chiamata a Dolphin Cove, una località in Australia dove se n’era andata cinque anni prima. Di certo la sua vita nel continente non era messa al meglio, dato che Mackenzie Clarke aveva lasciato addirittura il suo fidanzato all’altare.

Glenn, ex compagno di lei, indaga oggi insieme alla madre nel corpo di polizia di Dolphin Cove, dove è recentemente entrata la sua quasi-moglie. Da questo momento ne succederanno di tutti i colori, tra colpi di scena e casi apparentemente impossibili da risolvere, ma non per Mackenzie Clarke! Lei è un vero genio dell’indagine! Ad attenderci questa sera vedremo l’episodio “Storie, miti e leggende“, con una vicenda piuttosto misteriosa: una pistola sparerà un colpo pur essendo rimasta per anni appesa alla parete.

Anticipazioni Ritorno in Paradiso: Mackenzie Clarke di nuovo innamorata di Glenn?

Si ritorna a parlare della fortissima Mackenzie Clarke! Seppure il suo animo sia spesso turbato dalla presenza del suo ex fidanzato Glenn, la detective continua nel suo lavoro, dove riesce brillantemente a risolvere casi difficilissimi. Oggi 29 gennaio 2025 vedremo il nuovo episodio “Storie Miti e Leggende“, con una vicenda misteriosa e a tratti inquietante. Una pistola che è sempre rimasta appesa sulla parete di un locale, ha sparato all’improvviso un colpo. E chi ha ucciso? Uno scomodissimo concorrente di un torneo di bocce.

Si tratta di un caso o dietro c’è ben altro? E perchè questa pistola ha puntato proprio a lui? Mackenzie Clarke farà di tutto per occuparsene e trovare il colpevole dietro a tutto questo. Grazie ad una suggestione geniale, riuscirà a capire cos’è successo. Secondo le Anticipazioni Ritorno in Paradiso vedremo grandi evoluzioni anche sul piano sentimentale! La detective, infatti, potrebbe essersi innamorata di nuovo di Glenn, il suo ex. Rai metterà in onda anche il prequel “Delitti in Paradiso” a partire dalle 22.40, serie ambientata ai Caraibi che ha come protagonista l’ispettore Parker. Pronti ad immergervi nei numerosi gialli australiani su Rai 2?