Anticipazioni Ritorno in Paradiso su Rai 2, puntata 22 gennaio 2024

Questa sera, mercoledì 22 gennaio 2025, va in onda una nuova puntata di Ritorno in Paradiso su Rai 2 a partire dalle ore 21.20 circa. Lo spin off di Delitti in paradiso torna con un nuovo episodio ricco di colpi di scena e un nuovo caso tutto da risolvere per la protagonista Mackenzie Clarke, che è stata costretta a lasciare Londra, dopo che il suo incarico è stato temporaneamente sospeso, per fare ritorno in Australia, sua terra d’origine, nella cittadina di Dolphin Cove.

Bettino Craxi, chi è: presidente del consiglio e leader del PSI/ Morì in esilio ad Hammamet

Non è stato per lei semplice tornare nella città in cui è nata e cresciuta, e alla quale è legata da ricordi non proprio positivi. Tuttavia, nella puntata di questa sera, la celebre detective si ritroverà a fare i conti con un nuovo spinoso caso ed una nuova misteriosa morte su cui indagare. Dopo le indagini sulla morte di Bianca, proprietaria di un salone da parrucchiera, al centro della precedente puntata, questa sera la protagonista si ritroverà di fronte alla misteriosa uccisione di un attivista per il clima.

Can Yaman lascia la fiction Viola come il mare?/ "Possibili tensioni con Francesca Chillemi"

Anticipazioni Ritorno in Paradiso: Mackenzie indaga sulla morte di un attivista

Secondo quanto rivelano le anticipazioni di Ritorno in Paradiso, nella quarta puntata della prima stagione, in onda su Rai 2 questa sera e intitolata Clima assassino, un gruppo di attivisti per il clima si incatena ad un trattore nel cuore della notte come segno di protesta. Tuttavia, il mattino successivo, uno di loro verrà trovato morto ma il mistero si infittisce sin da subito poiché, secondo quanto mostrato dalle telecamere di sicurezza, nessuno si sarebbe introdotto all’interno di quell’area.

Ad ucciderlo non possono essere state le persone che erano con lui, poiché tutte incatenate e quindi impossibilitate a muoversi, e anche l’unico libero di agire non aveva alcun movente contro la vittima. Chi è dunque il colpevole? Mackenzie, anche questa volta, indagherà sulla nuova misteriosa morte che ha scosso la cittadina di Dolphin Cove.

Anticipazioni My Home My Destiny, puntata 23 gennaio 2025/ Baris invita Zeynep a non fidarsi di Tarik e Nesri