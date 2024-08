Dalle anticipazioni Segreti di famiglia della puntata dell’11 agosto 2024 si scopre che ci sarà un clamoroso stravolgimento nelle indagini sulla morte di Inci. Dopo le accuse ed i sospetti, poi caduti, su Cinar, le indagini di Ilgaz e Ceylin si sono concentrate su Engin. C’è stato un duro faccia a faccia tra Ceylin e Engin ed alla fine quest’ultimo ha confessato di aver ucciso Inci, durante la confessione non ha avuto nessun segno di rimorso anzi ha persino lanciato provocazioni e accuse deliranti nei confronti della sorella della vittima. Tuttavia con un clamoroso colpo di scena finale si è scoperto che Engin non è il colpevole perché la notte dell’omicidio era in clinica.

Le anticipazioni Segreti di famiglia prossima puntata rivelano che Yekta si recherà da Pars con Engin, portando la documentazione che serve a comprovare la versione del figlio, ma Pars non è affatto convinto e fa notare all’avvocato le incongruenze del caso. Nel frattempo nella villa dei Parla verrà trovata una macchia di sangue e Pars, conoscendo la mancanza di scrupoli dell’uomo, chiede al suo assistente di prelevare un doppio campione. Idea che si rivelerà vincente perché nel mentre Yakta ha fatto sostituire la provetta. È in Tribunale, però, che ci sarà il colpo di scena: Engin dichiarerà di non essere lui l’assassino di Inci ed accuserà il padre Yakta dell’omicidio.

Anticipazioni Segreti di famiglia prossima puntata: Metin teme per il figlio Cinar

L’avvocato andrà subito da Pars per convincerlo a far arrestare definitivamente Engin, minacciandolo di svelare un suo grande segreto. Le anticipazioni su Segreti di famiglia della puntata dell’11 agosto 2024 svelano che la situazione diventa difficile anche per il procuratore Pars che deciderà di allearsi con coloro che definisce ‘i tre cavalieri dell’Apocalisse’ Ilgaz, Ceylin ed Eren, ma Ilgaz vorrà del tempo prima di acconsentire e fidarsi. Ilgaz chiederà a Pars di trattenere Engin in custodia per altre ventiquattro ore prima di acconsentire all’alleanza con lui, tuttavia Ceylin non sarà d’accordo con questa scelta poiché teme di perdere l’occasione offerta dal procuratore capo ad interim.

Infine, dalle anticipazioni Segreti di famiglia si scopre che Pars fingerà di essere stato aggredito durante l’interrogatorio per riuscire a prolungare il fermo di Engin per altre ventiquattro ore, mentre insieme a Ceylin, Eren e Ilgaz cercheranno prove definitive della sua colpevolezza. Ci sarà anche un brutto colpo per Metin che scoprirà il bagagliaio della sua auto vuoto e sarà disperato perché convinto di riuscire più a proteggere il figlio Cinar. E intanto Ceylin ed Ilgaz andranno all’Hotel dove Osman ha passato la notte con Zumrut e apprenderanno dal concierge che quella sera in albergo c’era un matrimonio. L’appuntamento con la prossima puntata della dizi turca è per domenica 11 agosto 2024 in prima serata su Canale 5 e in diretta streaming su Mediaset Infinity.