Dalle anticipazioni Segreti di famiglia della puntata del 25 agosto 2024 si scopre che Ilgaz e Ceylin continuano ad indagare sull’omicidio della povera Inci, chi ha ucciso la ragazza e soprattutto perché? Le indagini sono ad una svolta ed i principali sospetti si concentrano su Engin. Sono tanti gli indizi che collegano il giovane alla morte di Inci, nella sua abitazione è stato trovato un oggetto della ragazza ed Eren ha scoperto una foto delle vacanze della famiglia Tilmen in cui era in bella mostra una valigia identica a quella usata per nascondere il corpo senza vita di Inci in un cassonetto e confrontando i peli di gatto trovati nella valigia con quelli del gatto di Engin, è emersa la corrispondenza.

Le anticipazioni Segreti di famiglia svelano anche che Ilgaz e Ceylin troveranno una prova schiacciante sulla notte dell’omicidio che spariglierà tutte le carte in tavola. L’avvocato scoprirà che la notte dell’omicidio Yekta, padre di Engin ed anche lui sospettato era insieme al procuratore Pars, per quale motivo? Cosa nascondono? Ilgaz si chiederà perché Yekta e Pars fossero insieme la notte dell’omicidio. E questo il motivo per cui il vecchio Tilmen minacciava il procuratore?

Anticipazioni Segreti di famiglia prossima puntata: Zafer scomparse: Ceylin è preoccupata

Dalle anticipazioni Segreti di famiglia della puntata del 25 agosto 2024 si scopre che su Ceylin verrà nuovamente sconvolta da un’altra grave perdita. Dopo la morte della sorella Inci, infatti, i principali sospetti su chi fosse l’assassino si sono concentrati su Cinar, fratello Ilgaz, e quando il giovane è stato scagionato per mancanza di prove, Zafer, padre della vittima, ha cercato di vendicarsi uccidendolo, nello scontro però Cinar ha ucciso Zafer involontariamente e poi ha nascosto il suo corpo con l’aiuto di suo padre Metin.

Le anticipazioni Segreti di famiglia, tuttavia, svelano che ci sarà il colpo di scena: il cadavere di Zafer, nascosto nel bagagliaio dell’auto da Metin scomparirà. Chi l’ha trafugato? E mentre Metin sarà disperato perché teme che il figlio possa venire scoperto, Ceylin e sua madre saranno preoccupate per la scomparsa di Zafer, che cosa gli è successo? L’appuntamento con la prossima puntata di Segreti di famiglia è per domenica 25 agosto 2024 sempre in prima serate su Canale5.