Anticipazioni Sempre al tuo fianco: perché la puntata del 6 ottobre 2024 non va in onda?

Brutte notizie per gli appassionati della fiction di Rai1 Sempre al tuo fianco con protagonisti Ambra Angiolini, Thomas Trabacchi, Andrea Bosca e Tecla Insolia, salta la prossima puntata del 6 ottobre 2024, non va in onda per lasciare spazio al programma di Carlo Conti Cento. Nello specifico Rai1 ha deciso di rivoluzionare il suo palinsesto della domenica sera, e così al posto di una fiction come di consueto ha deciso di trasmettere il programma di intrattenimento Cento condotto da Carlo Conti.

Nel dettaglio, Cento è un programma di intrattenimento con cui la Rai vuole celebrare i cento anni della nascita della Tv di Stato. Gli spettatori verranno accompagnati in un viaggio unico dentro la costellazione di volti, programmi, eventi e curiosità che continuano ancora oggi a illuminare questo straordinario cammino. Al timone ci sarà uno dei principali volti della Rete Carlo Conti, forte del successo di Tale e Quale Show e conduttore del prossimo Festival di Sanremo 2025 al posto di Amadeus. Ecco svelato, dunque, perché Sempre al tuo fianco, la fiction di Rai1, non andrà in onda domenica 6 ottobre.

Sempre al tuo fianco anticipazioni prossima puntata: ecco quando torna in onda

Domenica prossima Sempre al tuo fianco non andrà in onda per lasciare spazio a Carlo Conti ed alle sue celebrazioni della tv di Stato. Tuttavia la fiction con Ambra Angiolini non verrà cancellata ma semplicemente sospesa. Ed infatti tornerà in onda la domenica successiva, 13 ottobre 2024. Per quanto riguarda, invece, le anticipazioni Sempre al tuo fianco della prossima puntata vediamo che andranno in onda gli altri due episodi dal titolo Le ombre del passato e Un giorno da ragazzi. La trama della serie di Rai1 ruota attorno alla protagonista Sara Nobili, che ha il volto di Ambra Angiolini, ed è una vulcanologa della Protezione Civile impegnata a risolvere emergenze che richiedono attenzione ed esperienza.

In ogni puntata non mancano casi complessi e difficili come quello di un drammatico salvataggio di madre e figlio o la storia di un bambino che è caduto nel pozzo. Non c’è solo il lavoro nella vita di Sara ma anche la figlia Marina (Tecla Insolia) con il cui il rapporto è complicato e il compagno e collega Renato (Andrea Bosca), quest’ultimo è malato ma non trova il coraggio di confessarglielo. L’appuntamento con la prossima puntata di Sempre al tuo fianco è per domenica 6 ottobre 2024 a partire dalle 21.35 circa su Rai1.