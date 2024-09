Sempre al tuo fianco, anticipazioni puntata di oggi 29 settembre 2024: Renato è malato

Questa sera torna in onda con un nuovo appuntamento la fiction con protagonista Ambra Angiolini e Thomas Trabacchi. Dalle anticipazioni su Sempre al tuo fianco della puntata di oggi, 29 settembre 2024, si scopre che Sara sarà al centro di un terremoto nella sua vita privata, non solo infatti dovrà fare i conti con la figlia adolescente ed i suoi scatti di ribellione ma ci saranno anche delle sconvolgenti notizie che riguarderanno in prima persona il suo compagno Renato (Andrea Bosca) che prenderà una decisione tanto inaspettata quanto drammatico. Al centro della trama, inoltre, ci saranno anche i casi difficili che impegneranno i Vigili di Fuoco.

Andando con ordine il primo episodio in onda questa sera di Sempre al tuo fianco si intitola Segreti sommersi vede Sara e tutta la sua squadra alle prese con un caso complesso e delicato che avrà ripercussione anche sulla sua vita privata. A complicare il tutto ci sarà anche l’arrivo della figlia Marina a cui non ha ancora rivelato che Renato e il suo nuovo compagno e non ha il coraggio di dirglielo. Ed a proposito di Renato quest’ultimo le proporrà di andare a convivere subito dopo ci sarà un colpo di scena: scoprirà qualcosa di inquietante sulla sua salute. Renato è malato e sarà così sconvolto dalla notizia da decidere di sparire e far perdere le tracce di se senza lasciare tracce.

Ginevra, nel frattempo, inizierà a notare dei comportamenti strani in Victor, sempre eccessivamente preoccupato e in ansie: cosa nasconde? Merlo e Ahbed indagheranno su dei misteriosi naufragi e le anticipazioni su Sempre al tuo fianco della puntata di oggi, 29 settembre 2024, svelano che i loro sospetti troveranno conferma: le navi affondate quasi certamente trasportavano dei rifiuti tossici. Si passa poi al secondo episodio dal titolo Non mi lasciare dove Sara sarà occupata con un drammatico salvataggio di madre e figlia.

Anche la vita privata della protagonista sarà in pieno turbamento. Colpita e provata dalla sparizione di Renato senza lasciare spiegazioni, Sara si getterà a capofitto nel lavoro. Successivamente l’uomo ritornerà. Non ci sarà nessun confronto tra i due, semplicemente Renato lascerà Sara anziché aprirsi con lei e rivelarli la sua malattia. Anche Marina sarà alle prese con le prime delusioni d’amore, conosce un giovane, Federico, e si innamora di lui. Tutto sembrerà procedere a meraviglia fino a quando scoprirà che il ragazzo ha già una fidanzata. Le delusioni amorose tra madre e figlia, tuttavia, avranno un risvolto positivo: riusciranno a riappacificarsi.

Sempre al tuo fianco, quando va in onda e dove vederla in diretta streaming

La fiction Sempre al tuo fianco va in onda ogni domenica in prima serata su Rai1, a partire dalle 21.30. È possibile seguirla anche in diretta streaming sulla piattaforma Raiplay. La prossima puntata, però, eccezionalmente non andrà in onda di domenica 6 ottobre 2024 ma la domenica successiva, 13 ottobre 2024, per lasciare spazio alla nuova trasmissione di Carlo Conti Cento.