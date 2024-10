Quando l’hype è ovviamente alle stelle per il quarto appuntamento di questa sera, buona parte degli appassionati saranno chiaramente già alla ricerca di succose anticipazioni di Sempre al tuo fianco per la quinta puntata in onda il prossimo 20 ottobre 2024. La serie tv di Rai Uno con protagonista Sara Nobili – interpretata da Ambra Angiolini – è effettivamente entrata nel vivo e ogni episodio potrebbe gettare le basi per un finale di stagione tutto da vivere.

Stando alle anticipazioni Sempre al tuo fianco per la prossima puntata – la quinta – del 20 ottobre 2024, avremo dei risolviti importanti sulla realtà sentimentale della protagonista. Sara è da tempo attanagliata dalla separazione da Renato; un amore interrotto ma senza delle ragioni così profonde da non sperare in un riavvicinamento. Sarà proprio all’esordio della quinta puntata che un particolare retroscena potrebbe appunto cambiare le carte in tavola.

Sara e Renato superano i dissidi? Ecco cosa raccontano le anticipazioni Sempre al tuo fianco per la prossima puntata

Si parte con l’episodio “Ferite aperte”, qualcosa che in un certo senso anticipa al succo di quanto raccontano le anticipazioni Sempre al tuo fianco per la prossima puntata del 20 ottobre 2024, sempre su Rai Uno. La protagonista, Sara Nobili, verrà infatti a conoscenza di una clamorosa verità sul conto di Renato. Saranno proprio i medici a raccontarle di una terribile malattia dell’uomo che, per proteggerla, aveva deciso di omettere. Sarà a questo punto che lei, risentita, si dimostrerà ancora più arrabbiata; ma una piccola breccia sembra poter riaccendere l’amore.

“Verità tossiche” sarà invece il titolo del secondo episodio della prossima settimana; stando alle anticipazioni di Sempre al tuo fianco per la prossima puntata del 20 ottobre 2024 sarà ancora la malattia di Renato a tenere banco. Questa volta però si vedranno i risvolti della breccia di cui avevamo parlato in precedenza; la protagonista non è più così restia all’idea del perdono. Intanto, tutte le accuse pendenti su Victor dopo il caso della rissa finalmente decadranno.