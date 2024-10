Torna l’appuntamento con una delle fiction più seguite dell’ultimo periodo; due nuovi episodi di Sempre al tuo fianco che, stando alle anticipazioni della quarta puntata, si apprestano ad essere ricche di colpi di scena. Questa sera, 13 ottobre 2024 su Rai Uno, Sara Nabili – interpretata da Ambra Angiolini – sarà ancora protagonista di casi complessi e sullo sfondo le vicende personali che come sempre si intrecciano con la trama cardine.

Stando alle anticipazioni Sempre al tuo fianco – quarta puntata in onda questa sera, 13 ottobre 2024 su Rai Uno – si partirà dal settimo episodio dal titolo “Le ombre del passato”. Il focus sarà principalmente rivolto ai processi introspettivi della protagonista, Sara Nobili, alle prese con la separazione da Renato. Una scelta di vita che ancora le genera amarezza, tristezza; al punto da decidere di lasciare Stromboli per un periodo non ben precisato.

Sempre al tuo fianco, quarta puntata: le anticipazioni per questa sera 13 ottobre 2024

Le anticipazioni Sempre al tuo fianco procedono con il tentativo di Massimo di cogliere l’occasione; Sara è sicuramente pensierosa, ancora destabilizzata, ma potrebbe essere il momento giusto per riprendere il rapporto. Ben presto i due torneranno nuovamente a scontrarsi; tensioni che rischieranno di compromettere anche il buon esito delle operazioni su cui stanno lavorando. Nel frattempo, Ginevra riuscirà ad ottenere una clamorosa confessione da parte di Victor in riferimento alla rissa.

Le anticipazioni di Sempre al tuo fianco – quarta puntata in onda questa sera, 13 ottobre 2024 su Rai Uno – proseguono con l’ottavo episodio dal titolo “Un gioco da ragazzi”. Una nuova emergenza sollecita l’apprensione della Protezione Civile; un gruppo di rifugiati proveniente dall’Afghanistan necessita supporto e in particolare due bambini toccheranno il cuore di Sara Nobili che cercherà di prendersi cura di loro. Niente da fare invece per i tentativi di riavvicinamento di Massimo; la protagonista non vuole creare inutili illusioni, soprattutto dopo la fine della storia con Renato e l’amarezza ancora vigente.

