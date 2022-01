ANTICIPAZIONI SISSI, SERIE TV/ Ultima puntata: Fanny copre Lajos, Sissi in ospedale!

Sissi, serie tv: anticipazioni ultima puntata 11 gennaio

La terza e ultima puntata della serie-tv Sissi è prevista per martedì 11 gennaio. Andiamo a vedere gli spoiler dell’episodio 5. Franz riesce a sopravvivere all’attentato. Il Conte Grunne tenta subito di risalire al responsabile e scopre che si tratta di Lajos. Fanny, quando si rende conto che ormai Lajos ha le ore contate, corre da lui e gli dice che deve scappare subito. Franz, intanto, costretto a lasciare di nuovo da sola Sissi corre in Lombardia dove le insurrezioni continuano a moltiplicarsi. L’imperatrice, intanto, presta servizio presso l’ospedale e si occupa dei feriti che tornano dal fronte. Apprende, così, che l’esercito austriaco sembra destinato alla sconfitta. Temendo che l’Ungheria possa intercettare questo momento di debolezza e pianificare una nuova insurrezione, Sissi raggiunge Franz e gli consegna una lettera da parte del Conte Andrassy. Franz, nonostante il consiglio della moglie, non vuole piegarsi a una trattativa con gli ungheresi e, una volta saputo della gravidanza di Sissi, la accusa di aspettare un figlio dal conte (agg. di F.D. Zaza).

Sissi, serie tv: brutta notizia dietro l’angolo

La seconda puntata di Sissi, la serie tv, ha regalato grandi emozioni al pubblico di canale 5 con il tradimento di Franz prima e la successiva, prima notte d’amore tra l’Imperatore e la sua Sissi. Per quest’ultima non sono mancati i momenti difficili a causa del difficile rapporto con l’Arciduchessa che continua a non gradire alcune sue amicizie come quella con Fanny. Per Sissi, tuttavia, il matrimonio con Franz è la cosa più importante e il desiderio di coronare l’amore con un figlio la spinge a lottare per la propria famiglia. Tuttavia, le brutte notizie sono sempre dietro l’angolo e la felicità coniugale appena raggiunta sarà presto messa a dura prova dalla vita.

Nel corso della terza ed ultima puntata della serie tv in onda martedì 11 gennaio, sempre in prima serata su canale 5, Sissi e Franz dovranno affrontare un momento terribile. I due reagiranno in modo diverso, ma riusciranno a superare il dolore che si abbatterà sul loro matrimonio? Andiamo a scoprire tutto.

Sissi, serie tv: un grande dolore sconvolge la serenità con Franz

Il gran finale della serie tv “Sissi” regalerà grandi emozioni ai telespettatori. Nel corso dell’ultima puntata, Sissi sarà impegnata ad aiutare il proprio popolo mentre l’imperatore Francesco Giuseppe sarà costretto a partire per Milano per sedare alcuni tentativi di rivolta. Sissi, nel frattempo, proverà a rendersi utile aiutando i feriti di guerra tra cui incontrerà il Conte Grunne, che dovrà subire un’amputazione al braccio.

Sissi, inoltre, dovrà fare i conti con un terribile dolore. Una tragedia inaspettata si abbatterà sull’Imperatrice che dovrà fare i conti con una sofferenza enorme e mai provata prima. Franz, da parte sua, si chiuderà nel proprio dolore. Sarà un momento difficilissimo per la coppia imperiale con Sissi che proverà un sentimento d’impotenza e Franz di estremo dolore.



