Anticipazioni Temptation Island 2024, 4a puntata 19 luglio 2024/ Falò di confronto immediato per una coppia

Temptation Island 2024, anticipazioni puntata del 19 luglio 2024: falò di confronto anticipato

La 4a puntata di Temptation Island 2024 andrà in onda il 19 luglio 2024 e vedrà al centro del viaggio dei sentimenti le sei coppie che hanno deciso di mettersi in gioco: Siria Pingo e Matteo Vitali, Jenny Guardiano e Tony Renda, Vittoria Bricarello e Alex Petri, Gaia Vimercati e Luca Bad, Alessia Pascarella e Lino Giuliano, Martina De Ioannon e Raul Dumitras. E dalle anticipazioni sulla prossima puntata si scopre che cosa accadrà a Temptation Island 2024.

Innanzitutto uno dei fidanzati chiederà il falò di confronto anticipato, non è chiaro di chi si tratti ma tra i ragazzi coloro che non hanno gradito l’atteggiamento delle proprie fidanzate sono Raul e Luca. Il primo ha assistito a dei nuovi video in cui la sua fidanzata Martina ha un flirt con Carlo Marini, anche se sul web già si mormora che il tentatore non sia realmente interessato. Raul, che ha ammesso di aver problemi nel gestire la rabbia, è scoppiato a piangere guardando la sua ragazza baciare e abbracciare il single. Anche Luca ha assistito all’avvicinarsi della sua fidanzata Gaia al single Jakub tuttavia quest’ultimo pur attaccando la sua ragazza ha poi iniziato a flirtare con le altre ragazze.

Secondo le anticipazioni avranno spazio nella prossima puntata di Temptation Island anche la coppia formata da Alessia e Lino. Quest’ultimo si è molto legato alla single Maika ed Alessia sempre più esasperata ha già chiesto per ben due volte il falò di confronto, falò do confronto che il suo ragazzo ha rifiutato entrambe le volte. Adesso però dopo una sfuriata insensata di Lino a Maika, Alessia sembra davvero non poterne più. Dalle anticipazioni sulla puntata del 19 luglio 2024 si scopre che la coppia sarà ad un punto di svolta, cosa succederà? Si parlerà poi ovviamente anche delle altre coppie, di Siria Pingo e Matteo Vitali, di Jenny Guardiano e Tony Renda e poi infine di Vittoria Bricarello e Alex Petri.











