Anticipazioni Terra Amara, puntata 17 marzo 2024/ Züleyha perde la villa? L’accordo con Fikret

Terra Amara, anticipazioni puntata 17 marzo 2024: Züleyha riesce a pagare il debito?

Dopo l’appuntamento serale del 15 marzo, Terra amara, la celebre soap opera turca in onda su Canale 5, torna in onda domenica 17 marzo 2024 alle 15.30. Nelle ultime puntate grande protagonista è stata Züleyha, che dopo aver ceduto alla rabbia e aver sparato da Hakan, rischia ora di perdere la villa a causa di un grosso debito accumulato. Riuscirà ad estinguerlo in tempo e a mantenere la casa?

Terra Amara, lite dietro le quinte tra gli attori di Demir e Fekeli/ "Costretti a fare pace": cos'è successo

Le anticipazioni della puntata di Terra Amara del 17 marzo ci svelano che Mujdat, il presunto zio di Kerem Ali, pone una minaccia spaventosa: se Fikret non riesce a consegnargli 10 milioni di lire, prenderà il bambino con sé. Nel frattempo, Zuleyha ha soltanto un giorno per saldare l’ingente debito con il Fisco ed evitare il pignoramento della sua casa. La donna decide di prestare a Fikret la somma di denaro necessaria. Subito dopo, chiede a Gaffur e Selamet di vendere i suoi gioielli per raccogliere i fondi necessari a estinguere il debito.

Terra Amara, anticipazioni puntata serale 15 marzo 2024/ Züleyha spara ad Hakan, poi la villa pignorata

Terra Amara, anticipazioni: Betul esausta

Nel corso della puntata del 17 marzo 2024 di Terra Amara (episodio 81 della quarta ed ultima stagione della soap), Mujdat accetta il denaro e rassicura Fikret che desisterà dall’ottenere la custodia di Kerem Ali. Tuttavia, quando l’ufficiale giudiziario si presenta alla tenuta per riscuotere il pagamento, Gaffur e Selamet non sono ancora rientrati con i soldi di Zuleyha. Riuscirà la donna ad evitare di perdere la preziosa villa?

Nel frattempo, Betul decide di lasciare la casa di Colak, esausta dall’essere costantemente considerata la sua amante. Spera che questa mossa spinga Colak a chiederla in sposa, così da poter accedere alla sua eredità. Tuttavia, le cose andranno però diversamente. Ricordiamo che è possibile seguire Terra Amara in diretta su Canale 5 questa sera, a partire dalle 21.30, ma anche in streaming su Mediaset Infinity. Qui possono essere inoltre recuperate le puntate già andate in onda.

Un posto al sole/ Anticipazioni 14-15 marzo 2024: Rossella e Riccardo si sposano!

© RIPRODUZIONE RISERVATA