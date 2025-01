Anticipazioni The Bad Guy 2, puntata 22 gennaio 2025

Nuovo appuntamento con The Bad Guy 2, la seconda stagione della celebre serie televisiva che torna in onda questa sera su Rai 2, a partire dalle ore 22.30 circa e subito dopo Ritorno in Paradiso. Tornano in onda le avventure di Nino Scotellaro che, sotto la falsa identità di Balduccio Remora, non solo intende rintracciare il Capo dei Capi di Cosa nostra Mariano Suro e vendicarsi di lui, ma anche ritrovare il misterioso archivio; sulle sue tracce c’è però anche la moglie Luvi, che mira allo stesso obiettivo aiutata dal Maggiore Stefano Testanuda.

Stando alle anticipazioni di The Bad Guy 2, nella nuova puntata di questa sera andranno in onda due episodi, il quinto e il sesto della seconda stagione. Il 5° episodio s’intitola Montecristo e si focalizza sull’alleanza tra Nino e Teresa che, con il supporto delle sorelle e cugino Suro, di miriadi di topi e copie de Il Conte di Montecristo, intendono fare guerra allo Stato. Nel frattempo Leonarda è sempre sulle tracce di Balduccio Remora e Luvi, dopo essersi pentita, vorrebbe smascherare la collusione dello Stato e fare giustizia.

Anticipazioni The Bad Guy 2: Nino entrerà in possesso del misterioso archivio?

Proseguendo con le anticipazioni di The Bad Guy 2 di stasera, mercoledì 22 gennaio 2025, il secondo episodio di questa nuova puntata rappresenta il finale di stagione e s’intitola Itaca. Ormai è netta la divisione tra Cosa Nostra e lo Stato, schierati l’uno contro l’altro: Nino e Teresa cercano di riaprire la trattativa con lo Stato e il vero obiettivo di Scotellaro è ormai piuttosto chiaro, ovvero ritrovare l’archivio a tutti i costi e finalmente entrarne in possesso.

Tuttavia il suo fine ultimo si scontra con la realtà dei fatti e con l’amara consapevolezza che i nemici di oggi sono più minacciosi ed agguerriti di quelli del passato: riuscirà il protagonista a raggiungere finalmente il suo obiettivo?

