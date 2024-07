Anticipazioni The Family, puntata 17 luglio 2024/ Hulya si scusa con Devin per il comportamento di Aslan, ma…

Anticipazioni The Family, 17 luglio 2024: Hulya fa visita nello studio di Devin

Si rinnova il consueto appuntamento pomeridiano con la nuova soap opera turca trasmessa su Canale 5 e intitolata The Family; cosa succederà nella puntata in onda domani pomeriggio, mercoledì 17 luglio 2024, secondo quanto rivelano le anticipazioni riportate sul sito di Mediaset Infinity? La proposta di matrimonio di Devin ad Aslan ha importanti ripercussioni non solo sulla coppia, ma anche sulle loro rispettive famiglie; in particolare è Hulya, madre del ragazzo, a disapprovare questa scelta.

Dopo aver cercato di mettere i bastoni tra le ruote alla coppia, presentando un accordo prematrimoniale che la nuora dovrà necessariamente firmare per poter celebrare il matrimonio, secondo le anticipazioni questa volta Hulya farà visita alla psicologa presso il suo studio. Fingendo di essere dispiaciuta per il comportamento del figlio, si scuserà con lei ma il suo obiettivo finale è quello di scoraggiarla dal convolare a nozze con Aslan; Devin riesce però a tenerle testa e a non cedere alla sua volontà.

The Family, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Nel frattempo, ripercorrendo quanto accaduto nelle precedenti puntate di The Family, Devin è stata invitata dal padre per il suo pranzo di compleanno in famiglia, che però non è come si immaginava; la ragazza ha infatti patito le pressioni e le tensioni con i parenti ma, a sorpresa, a fare loro visita è stato proprio Aslan, che è stato così presentato alla famiglia della psicologa e ha preso le difese della sua amata.

La coppia, che ha vissuto un forte momento di crisi, è ora intenzionata a convolare a nozze e Aslan le promette amore eterno; la psicologa intende celebrare il matrimonio, dopo la proposta fatta al suo uomo, e ha deciso di presentarlo ai suoi amici. Tuttavia la situazione ha rischiato di degenerare a causa del comportamento del rampollo della potente famiglia Soykan, non appena ha notato il marito di sua sorella al fianco di un’altra donna…

