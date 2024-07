Anticipazioni The Family, puntate 15 e 16 luglio 2024/ Torna il sereno tra Aslan e Devin

Anticipazioni The Family, 15 e 16 luglio 2024: Aslan difende Devin durante la festa di Ergun

Su Canale 5 la scorsa settimana ha preso il via una nuova soap opera turca intitolata The Family, che andrà in onda anche oggi e domani pomeriggio, lunedì 15 e martedì 16 luglio 2024; cosa rivelano le anticipazioni, riportate sul sito di Mediaset Infinity, per queste due nuove puntate? A casa di Devin si festeggia il compleanno del padre Ergun, che per l’occasione ha riunito tutta la famiglia; la ragazza tuttavia si sente sotto attacco e la situazione rischia di degenerare quando, quasi a sorpresa, Aslan si presenta alla festa e difende la sua amata.

Nonostante il momento di crisi nella coppia, l’uomo le promette amore eterno; nel frattempo, la stessa Devin inizia a nutrire sospetti sulla reale identità di Cihan quando si presenta presso il suo studio sotto falso nome. Intanto, proseguendo con le nuove anticipazioni di The Family, Devin vuole celebrare la proposta di matrimonio e decide così di presentare Aslan a tutti i suoi amici; la situazione tuttavia rischia di degenerare quando, durante la serata, l’uomo nota il marito di sua sorella insieme ad un’altra e perde le staffe…

The Family, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Nel frattempo, ripercorriamo quanto accaduto nelle precedenti puntate di The Family andate in onda su Canale 5, a cominciare dalle tensioni in famiglia tra Aslan e la madre Hulya; la donna, infatti, continua ad interferire nella storia d’amore dei due giovani. L’uomo è però innamorato della sua Devin e compie il passo decisivo con una proposta di matrimonio; la sua amata tuttavia rifiuta e questo scatena delle tensioni all’interno della coppia, che portano ad una brusca battuta d’arresto nella loro storia d’amore.

Intanto, il padre di Devin decide di organizzare una festa in famiglia in occasione del suo compleanno e, nonostante le tensioni con la figlia, decide di invitare anche lei per il pranzo. L’imbarazzo in famiglia è evidente per Devin, sino a quando non arriva a sorpresa il suo Aslan, che viene così presentato ai suoi parenti…











