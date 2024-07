Anticipazioni The Family, 31 luglio 2024: il piano di Ibrahim

Canale 5 propone anche nel pomeriggio di domani, mercoledì 31 luglio 2024, una nuova puntata della soap opera turca The Family; scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni, riportate sul sito di Mediaset Infinity. Ibrahim ha orchestrato un piano ben preciso affinché Aslan metta mano alla cassaforte dell’ufficio di suo padre; il protagonista si ritroverà quasi costretto ad aprire il prezioso scrigno e a prendere la lettera che lui aveva scritto per ognuno dei suoi figli.

Nel frattempo Devin è sempre più insofferente di fronte ai comportamenti di Hulya ed è stanca delle sue ingerenze nella sua vita. Tra le due donne, rivelano le anticipazioni di The Family per la nuova puntata in onda domani pomeriggio, si accenderà una furibonda litigata quando la psicologa scoprirà che la suocera ha regalato vestiti e borse non più utilizzate a sua madre Nese.

The Family, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Ma, ripercorrendo quanto accaduto nelle precedenti puntate di The Family su Canale 5, Devin continua ad avere serie difficoltà ad integrarsi nella famiglia di Aslan; i Soykan, e in particolare Hulya, sembrano intenzionati ad ostacolare l’ingresso della nuova arrivata in famiglia e soprattutto la suocera continua ad avere ingerenze sempre maggiori nella sua vita. Questo porto anche ad uno scontro nella coppia, con la psicologa che accusa il suo amato di essere piuttosto freddo e distaccato nei suoi confronti e di non trovare in lui il supporto che cerca.

Devin è decisamente demoralizzata anche per il nuovo piano di Hulya ordito ai suoi danni: la suocera ha infatti diffuso la notizia secondo cui la nuora si sarebbe rifiutata di assumere il cognome Soykan, generando non solo tensioni in famiglia ma anche una piccola rivolta social nei confronti della ragazza. Aslan e Devin, nonostante le tensioni dell’ultimo periodo, riescono però a sistemare le cose.