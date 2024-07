Anticipazioni The Family, 29 e 30 luglio 2024: Hulya scredita Devin

The Family torna in onda oggi e domani pomeriggio, lunedì 29 e martedì 30 luglio 2024, con due nuove ed attesissime puntate su Canale 5; secondo quanto rivelano le anticipazioni riportate sul sito di Mediaset Infinity, Devin continua ad avere problemi nel suo processo di inserimento all’interno della famiglia Soykan, a causa soprattutto delle ingerenze di Hulya nella sua vita. La psicologa non viene nemmeno aiutata dal suo Aslan, che sembra decisamente poco propenso ad aiutarla ad aprirsi e a farsi accettare dalla sua famiglia; da questo problema nasce uno scontro nella coppia, in cui la donna lo accusa di essere distaccato, ammettendo di essere in difficoltà e di non vedere in lui un effettivo supporto.

A peggiorare le cose, come rivelano le anticipazioni di The Family per le prossime due puntate, è il nuovo piano di Hulya per mettere Devin in cattiva luce. La donna diffonde infatti la notizia secondo cui la nuora avrebbe rifiutato il cognome Soykan e ciò ha scatenato conseguenze devastanti; non solo inevitabili tensioni in famiglia contro la ragazza, ma anche una vera e propria rivolta social contro di lei. Aslan, inizialmente meravigliato dal comportamento poiché si era dimenticato dell’accordo siglato con Devin, alla fine riesce a sistemare le cose con la moglie.

The Family, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Nel frattempo, nelle precedenti puntate di The Family, Aslan vuole vendicarsi per l’aggressione che Ekrem ha subito durante il matrimonio e vuole scoprire tutta la verità, scatenando paura e preoccupazioni in Devin. Il protagonista è sicuro che il responsabile del misterioso attacco sia Atilla e, sebbene lui abbia negato dopo essere stato rintracciato, Aslan intende vendicarsi di lui.

Il suo piano di vendetta viene però tenuto nascoso a Devin; il protagonista cerca di convincerla in tutti i modi di non voler vendicarsi affatto, ma la realtà è un’altra e il suo obiettivo principale è proprio quello di fare giustizia per quanto successo a Ekrem.