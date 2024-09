Anticipazioni The Family, 23-24 settembre 2024: Leyla in pericolo in carcere

Nuovi appuntamenti con la soap opera The Family, che torna su Mediaset Infinity con due puntate oggi e domani pomeriggio, lunedì 23 e martedì 24 settembre 2024; secondo quanto rivelano le anticipazioni, Hulya vuole vendicarsi di Leyla e fa il possibile per ottenere la custodia dei suoi nipotini, servendosi anche dell’aiuto di Ibrahim. Tuttavia la donna deve anche fare i conti con la presenza ingombrante di Nedret; le tensioni in casa sono all’ordine del giorno e tra le due donne è guerra per stabilire chi abbia il potere in famiglia.

Intanto Leyla in carcere finisce nei guai quando, a sua insaputa, le fanno assumere una sostanza proibita di nascosto e i risultati delle analisi rischiano di metterla in pericolo; nel frattempo arriva la riappacificazione tra Aslan e Devin, dopo essere rimasti per mesi lontani l’uno dall’altra, mentre la psicologa arriva anche a confrontarsi con Nese, la quale le chiede scusa per non essere stata una madre presente nella sua vita. Intanto Aslan organizza una cena di famiglia per appianare scontri e divergenze, ma si infurierà (così come Hulya) quando scoprirà che Devin ha deciso di portare via Kaya e Zeynep, i figli di Leyla, per evitare loro ulteriori traumi.

The Family, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Intanto, nelle precedenti puntate di The Family, Aslan ha deciso di preservare i suoi affari al porto e si è confrontato con Bedri, che teme possa scavalcarlo nella sua posizione; il protagonista ristabilisce così i ruoli di potere in famiglia e rimette in riga il cugino.

Nel frattempo, Ilyas ha avanzato ad Aslan una interessante proposta di collaborazione che tuttavia viene rifiutata; il Soykan scopre infatti che Ilyas e Cihan si sono concordati per preparargli una trappola, scoperta però in tempo. Nese, nel frattempo, è finita nei guai; la madre di Devin ha infatti ricevuto una denuncia anonima ai suoi danni e ha così ricevuto la visita della Finanza.

The Family, dove vedere le puntate in streaming

Le puntate di The Family sono disponibili sulla piattaforma di Mediaset Infinity, dove viene caricato un nuovo episodio al giorno per tutta la settimana, dal lunedì al venerdì.