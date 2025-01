Nuovo appuntamento, nuove emozioni: in prima serata su Canale 5 – oggi 19 gennaio 2025 – arriva una puntata più che entusiasmante de ‘Tradimento’, la serie tv che sta appassionando milioni di telespettatori. Diverse questioni in sospeso, alcune anche particolarmente tese: Ozan vittima di un agguato, Deniz ancora lontana da casa e con le sue sorti a tenere in apprensione i protagonisti e sullo sfondo dissidi d’amore che come sempre alimentano la curiosità degli appassionati. Scopriamo quindi cosa accadrà nella puntata di questa sera, 19 gennaio 2025, con le anticipazioni Tradimento.

Le anticipazioni Tradimento per la puntata di questa sera – 19 gennaio 2025 – si aprono con l’aggressione improvvisa ai danni di Ozan che riesce ugualmente a mettersi in contatto con la madre per chiedere aiuto. Il cellulare lo abbandona sul più bello ma quelle poche parole bastano per allertare Guzide e Nazan che partono subito alla ricerca del ragazzo. Dopo una serie di intoppi – in particolare l’assenza di Tarik – Guzide riuscirà a trovare la posizione esatta di Ozan e si reca sul luogo dell’aggressione.

Deniz riuscirà a tornare a casa? Nel vivo delle Anticipazioni Tradimento, puntata 19 gennaio 2025

Ozan, dopo il soccorso ricevuto, racconta l’accaduto anche a Tarik che intanto era convinto si trattasse semplicemente di un tentativo di furto. Tutt’altro; l’uomo spiega come sia stato vittima di un vero e proprio agguato ordito da Lara e messo appunto dai suoi uomini.

Le anticipazioni Tradimento – in vista della puntata che andrà in onda questa sera, 19 gennaio 2025 – proseguono ancora con Guzide, questa volta interessata dalla preoccupazione per le sorti di Deniz, figlia di suo fratello. Sarà Nazan a darle una mano nel tentativo di riportare a casa la giovane. Non mancheranno anche nuovi dissidi tra Yesim e Tarik; il divorzio è ormai imminente ma nessuno dei due sembra intenzionato a fare il primo passo. Non è detto che tra i due la fine dell’amore sia davvero così vicina o imminente.

