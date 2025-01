Tradimento anticipazioni turche, prossime puntate: Ozan aggredito, Guzide preoccupata

Cosa succederà nelle prossime puntate della dizi turca con protagonista la giudice Guzide e la sua famiglia tra inganni, sotterfugi e appunto tradimenti? Da Tradimento anticipazioni turche si scopre che per Guzide sarà in arrivo una nuova batosta. Ozan sarà sempre più nei guai e finirà vittima di una terribile aggressione da parte di Kaan e dei suoi uomini. Il giovane contatterà sua madre dicendo di essere stato brutalmente pestato ma di non sapere dove si trova.

Anticipazioni Tradimento prossima puntata 12 gennaio 2025/ Oylum in crisi fa un gesto avventato su Guzide

E non è tutto perché nelle prossime puntate di Tradimento si scopre che in seguito sempre più in preda all’ansia ed alla preoccupazione Guzide cercherà di contattare il marito Tarik per avvisarla del figlio ma non sarà raggiungibile. Tuttavia gli ostacoli e i brutti colpi non sono finiti qui perché Ozan farà perdere le sue tracce e scomparirà nel nulla. Senza poter contare sull’aiuto della sua famiglia Guzide chiederà aiuto a Tolga. Il ragazzo non si rifiuterà di aiutarla e si rivelerà prezioso ed infatti grazie a lui riusciranno a trovare Ozan e del segnale del telefono e portarlo in ospedale.

Tradimento anticipazioni, puntata di oggi 5 gennaio 2025/ Oylum vittima complotto: scarcerata grazie a Tolga

Anticipazioni Tradimenti, Guzide tradita dalla figlia Oylum

E non è tutto perché da Tradimento anticipazioni turche si scopre che Guzide riceverà un’altra batosta anche dalla figlia Oylum. Ancora sconvolta per la scomparsa di Ozan, la giudice cercherà il conforto e l’aiuto della sua famiglia e si recherà a casa di Yesim per cercare il marito Tarik. Tuttavia si ritroverà davanti una scena che mai avrebbe pensato possibile: la figlia Oylum seduta a tavola con la sorellastra Oyku in braccio. Guzide si sentirà tradita alle spalle dalle figlia Oylum, dopo tutto quello che ha fatto per lei persino rischiare il carcere lei ha scelto di frequentare la nuova famiglia dal padre. La figlia chiederà subito il perdono della mamma in lacrime: cosa farà Guzide?