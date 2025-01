Anticipazioni Tradimento, prossima puntata del 12 gennaio 2025: Lara e Kaan contro Ozan Continua i colpi di scena nella dizi turca con protagonista Vehime Percin nei panni della giudice Guzide. Stando alle anticipazioni Tradimento sulla prossima puntata del 12 gennaio 2025 sia Oylum che Ozan, per motivi diversi, saranno in piena crisi. Andando con ordine il figlio maggiore della donna sarà vittima del ricatto di Lara e Kaan e cercherà di prenderli in contromossa minacciandoli. A questo punto Lara racconterà a Kaan le minacce ricevute da Oltan ma l’uomo la rassicurerà dicendole che si tratta di una messinscena organizzata da Ozan per intimorirli e riappropriarsi del milione.

E non è tutto perché dalle anticipazioni Tradimento si scopre che spazio avrà al centro delle trame anche Yesim, la donna con cui Tarik ha tradito la giudice e con cui ha fatto una nuova famiglia ed una figlia, Oyku di soli 5 anni. Yesim con l’inganno troverà il modo di far correre Tarik da lei e non è tutto perché la donna vuole far mettere anche Oylum contro la madre. Per il momento però la ragazza non cadrà nella sua trappola, si rifiuterà di accompagnare il padre ed andrà dalla madre.

Tradimento, anticipazioni prossima puntata: Oylum in crisi compie un brutto gesto verso Guzide

Ed i risvolti spiazzanti ed i colpi di scena inaspettati non sono finiti qui, le anticipazioni Tradimento della puntata del 12 gennaio 2025 svelano che Yesim farà di tutto per convincere Tarik a far entrare i suoi figli Oylum ed Ozan nella loro vita. Dirà che la piccola Oyku pur avendo una sorella e un fratello non li vede mai e per questo l’uomo si troverà costretto ad invitare i figli a cena. Pur avendo un grave conflitto interiore ed essere in crisi Oylum accetterà l’invito. La situazione prenderà una piega inaspettata quando Guzide lo verrà a sapere e si sentirà tradita. A complicare tutto ci saranno i guai sempre più gravi di Ozan. La prossima puntata di Tradimento andrà in onda ogni domenica in prima serata su Canale5 a partire dalle 21.30 circa su Canale5.

