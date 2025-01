Anticipazioni Tradimento, puntata di oggi 26 gennaio 2025: Oylum ingannata tradisce la madre

Dopo la puntata pomeridiana andata in onda ieri, oggi torna in onda in prima serata la serie tv turca con protagonista Vehide Percin e dalle anticipazioni Tradimento si scopre che come sempre sarà una puntata ricca di intrighi, segreti e colpi di scena inaspettati ed al centro delle trame ci saranno Guzide e la sua famiglia. Andando con ordine, dopo l’aggressione subita Oylum si troverà in ospedale ed andranno a farle visita sia la madre Guzide che Yesim. Le due avranno un acceso confronto ed alla fine Yesim assumerà una finta infermiera per far credere ad Oylum che sua madre l’ha aggredita senza motivo e la giovane le crederà. Successivamente Tarik riuscirà a riportare la situazione sotto controllo e portando la sua compagna a cena fuori le chiederà di sposarlo.

E poi ancora le anticipazioni Tradimento sulle prossime puntate svelano che Yesim si intrufolerà a casa di Guzide per intimarle di concedere il divorzio a Tarik, la giudice però avrà in testa altri piani, il suo obbiettivo sarà quello non solo di divorziare dall’uomo ma anche di distruggerlo sia dal punto di vista finanziario che emotivo. La discussione tra le due donne, quindi, ben presto degenererà Guzide dirà in tono provocatorio che non concederà mai il divorzio all’ex marito. Guzide dirà tutto a Tarik ma quando l’uomo si recherà dalla nuova compagna quest’ultima rivolterà la situazione accusando la giudice ed a riprova di avere ragione farà ascoltare all’uomo una registrazione di Oylum in cui la ragazza si dichiara spaventata dalla madre.

Tradimento anticipazioni, nuovo infortunio per Oylum: infranto il sogno di diventare una ballerina

Dalle anticipazioni Tradimento si scopre che Tarik furioso e in preda alla rabbia dopo aver ascoltato l’audio della figlia, falsato dall’inganno di Yesim, si recherà da Guzide, che a sua volta sarà a cena con delle colleghe, per farglielo ascoltare in questo modo cercherà di demolire la credibilità della donna. Si passa poi ad Ozan che invece riceverà buone notizie, troverà un ottimo buon lavoro con il quale può sperare di mettere da parte abbastanza denaro per saldare il debito con Ozan e lo dirà alla sorella Oylum.

Spazio avrà anche l’amore di Tolga per Oylum, il ragazzo sempre più innamorato chiederà al padre di fare di tutto per aiutarla ad uscire dai suoi guai. Nel frattempo la ragazza cercherà di realizzare il suo sogno di diventare una ballerina e studiare in una prestigiosa scuola di New York, purtroppo però proprio durante un’allenamento avrà un brutto infortunio che rischia di mandare a monte tutti i suoi sogni. Al suo fianco ancora una volta ci sarà Tolga.

Dove vedere Tradimento in diretta streaming e quando va in onda

Svelate tutte le anticipazioni non resta che ricordare che Tradimento va in onda il sabato alle 14.45 circa fino alle 16.25 per poi dare la linea al Verissimo di Silvia Toffanin e la domenica in prima serata a partire dalle 21.30 circa sempre su Canale5. È possibile seguire le puntate anche in diretta streaming su Mediaset Infinity mentre dopo la messa in onda rimangono disponibili sul catalogo. E c’è di più, perché a partire da mercoledì 5 febbraio 2025 a partire dalle 14.10 al posto di Endless Love.