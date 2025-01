Quando va in onda Tradimento? Mediaset cambia tutto: doppio appuntamento e presto sbarca nel daytime: dettagli

Rivoluzione in atto nel palinsesto di Canale5 che a partire da oggi apporterà importanti cambiamenti per quanto riguarda uno dei suoi punti di forza: le soap turche. Dopo un debutto in prima serata discreto nonostante la forte concorrenza, Canale5 ha deciso di raddoppiare la programmazione della dizi turca con protagonista la giudice Guzide Yenersoy (Vahide Perçin). Quando va in onda Tradimento (Aldatmak) quindi? La soap turca si sposta anche sabato di Canale5 con due episodi a partire dalle 14.45 circa.

E non è tutto perché come di consueto Tradimento andrà in onda anche ogni domenica sera, a partire dalle 21.30 circa sempre su Canale5. Doppio appuntamento nel weekend quindi ma le novità non sono finite qui perché con l’avvicinarsi del gran finale di stagione di Endless Love Tradimento va in onda anche nel daytime dal lunedì a venerdì a partire da mercoledì 5 febbraio, nella fascia oraria dalle 14.10 fino al 14.45 per poi lasciare spazio a Maria De Filippi ed il suo Uomini e Donne. Insomma Canale5 punta molto sulla dizi turca che in queste settimane di programmazione ha totalizzato dei buoni ascolti che ha registrato una media di 1,8 milioni di spettatori per uno share pari all’11%.

Anticipazioni Tradimento puntata di oggi 25 gennaio 2025: Guzide pronta a tutto per distruggere Tarik

Svelati tutti i cambiamenti e quando va in onda Tradimento, non resta che scendere nel dettaglio degli spoiler e svelare cosa succederà nella puntata di oggi, sabato 25 gennaio 2025. Dalle anticipazioni Tradimento si scopre che Guzide deciderà di divorziare con l’intento di ridurre Tarik alla rovina e facendogliela pagare per tutto quello che le ha fatto. L’uomo cercherà di negoziare ma Guzide sarà pronta a tutto pur di distruggerlo. Nel frattempo Yesim si ritroverà sotto ricatto, un uomo misterioso dal minaccia di diffondere un video compromettente in cui vede lei discutere con il rapinatore se non pagherà una grossa somma di denaro. Ci sarà però un clamoroso colpo di scena: dietro il rapinatore si nasconde Burcu. L’appuntamento con la soap turca è per oggi, sabato 25 gennaio 2025, a partire dalle 14.45 circa, prima di Verissimo di Silvia Toffanin.