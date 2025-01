Un passo dal cielo 8 anticipazioni, come finisce tra Manuela e Nathan? Parla Giusy Buscemi

Tra misteri, intrighi, omicidi e eventi drammatici c’è spazio anche per i buoni sentimenti in Un passo dal cielo 8 anticipazioni. Infatti nella scorsa stagione è nato un sentimento tra Manuela e Nathan che si stava trasformando in amore. L’ispettrice ed il giovane misterioso dal passato oscuro a poco a poco stanno iniziando a conoscersi, capirsi e fidarsi l’uno dell’altro ma come finisce tra Manuela e Nathan in Un passo dal cielo 8? Nascerà l’amore tra di loro o i due finiranno vittime degli eventi e dei colpi di scena che nelle prossime puntate animeranno le trame della fiction?

"Vincenzo Nappi non muore in Un passo dal cielo 8 ma vita stravolta": anticipazioni/ Parla Enrico Ianniello

Una risposta a tale domanda l’ha fornita l’attrice che la impersona Giusy Buscemi in un’intervista a SuperGuidaTv in cui senza sbilanciarsi troppo ha rivelato: “Manuela si chiederà quanto varrà la pena combattere in amore soprattutto se si proviene da due mondi completamente diversi”. Ed in effetti da Un passo dal cielo 8 anticipazioni si scopre che la Nappi, dopo aver scoperto che il papà biologico di Nathan è Stephen cercherà di convincere Nathan Sartor (Marco Rossetti) ad avere un confronto ed un dialogo con lui ma il ragazzo non vorrà saperne niente anzi, affronterà in modo duro Anderssen.

Anticipazioni Un passo dal cielo 8, 3a puntata del 23 gennaio 2025/ Marta avvelenata, Nathan in confusione

Come finisce tra Manuela e Nathan in Un passo dal cielo 8? Anticipazioni prossime puntate

Come finisce tra Manuela e Nathan in Un passo dal cielo 8? I due riusciranno a superare le loro differenze e mettersi insieme oppure la loro ‘amicizia speciale’ non si tramuterà in un sentimento più importante? In attesa di scoprire che cosa si scoprirà da Un passo dal cielo 8 anticipazioni, l’attrice protagonista, sempre nell’intervista sopramenzionata, ha tratteggiato meglio il suo personaggio: “In questa stagione da un lato Manuela continuerà a svolgere il suo lavoro, a risolvere casi insieme al fratello con tante nuove sfide da affrontare, dall’altra parte ci sarà anche il capitolo sentimentale.” E non è tutto spazio avrà anche il rapporto fratenno tra Manuela e Vincenzo dopo che quest’ultimi rimarrà vittima di un agguato e, dopo essersi svegliato dal coma, vedrà la sua vita stravolta.