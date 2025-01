Anticipazioni Un passo dal cielo 8, 5a puntata del 6 febbraio 2025: paura per Michele, bimbo rapito

Cosa succederà nella prossima puntata di Un passo dal cielo 8, in onda giovedì prossimo 6 febbraio 2025? Dalle anticipazioni si scopre che Manuela sarà piena di dubbi e paure, da una parte sarà in piena crisi con Nathan dopo aver scoperto su quest’ultimo e dall’altra sarà preoccupata per il fratello Vincenzo, vittima di un agguato che lo ha reso paralizzato e colui che gli ha sparato è ancora a piede. Tuttavia l’ispettrice Nappi mentre sarà intenta nelle indagini per scoprire chi è il colpevole dell’attentato al fratello, dovrà occuparsi un altro caso molto delicato che riguarda la sparizione di un bambino.

Scendendo più nel dettaglio, infatti, dalle anticipazioni Un passo dal cielo 8 della 5a puntata in onda giovedì 6 febbraio 2025 svelano che i due episodi di puntata s’intitolano Il sentiero oltre le nuvole e ruotano attorno alla misteriosa scomparsa di un bambino di cinque anni, Michele. Proprio il giorno del matrimonio della sua mamma, Rosa, con il suo patrigno Mario il piccolo farà perdere le sue tracce. Le celebrazioni verranno interrotte e nel frattempo partiranno le indagini. Il principale indiziato del rapimento del bambino sarà Lucio, ex militare e padre biologico del bambino creduto morto in Siria anni prima. Mario, dopo l’esperienza traumatica della guerra, sarà pronto a tutto pur di riconquistare la sua famiglia.

Un passo dal cielo 8 anticipazioni, 5a puntata del 6 febbraio 2025: crisi tra Carolina e Vincenzo

Dalle anticipazioni Un passo dal cielo 8 si scopre che nella prossima puntata, in onda il 6 febbraio 2025, al centro delle trame ci saranno anche le vicende private dei protagonisti e non mancheranno colpi di scena spiazzanti. Un segreto dividerà la coppia Manuela Nappi e Nathan Sartor. Diffidente e solitario, il giovane ha iniziato a fidarsi delle persone e soprattutto di Manuela ma qualcosa che tornerà dal suo passato getterà entrambi in crisi. A complicare la situazione, inoltre, ci sarà anche la vicinanza “dell’uomo degli orsi” Nathan ad Anna, giovane ricercatrice a cui da ripetizioni con il tiro con l’arco, nascerà qualcosa tra i due? La loro vicinanza farà scattare la gelosia di Manuela.

E poi infine su Un passo dal cielo 8 anticipazioni svelano che anche la coppia formata da Vincenzo e Carolina sarà in crisi i due infatti dopo aver cercato di ostacolare Carolina e Paolino nel loro ambizioso progetto, metteranno in discussione. Riusciranno a risolvere i loro problemi? Spazio avrà inoltre anche il passato del misterioso Stephen Anderssen: che cosa nasconde? L’appuntamento con la prossima puntata della fiction di Rai1 è per giovedì 6 febbraio 2025 a partire dalle 21.30 circa. È possibile seguire la puntata in diretta streaming sul sito Raiplay o rivederla in un secondo momento dopo la messa in onda.