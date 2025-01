Un posto al sole, anticipazioni 17 gennaio 2025: Samuel spalle al muro

Torna in onda su Rai3 la celebre e storica soap Un posto al sole, che ha fatto appassionare milioni di italiani nel corso di tutti questi anni. Una serie di lunga data la cui trama continua a generare grande interesse, stando alle anticipazioni Un posto al sole di domani 17 gennaio 2025, infatti, ne vedremo delle belle. Samuel si ritrova nei guai a causa di Micaela, che continua a mettere il ragazzo in difficoltà.

Anticipazioni Un passo dal cielo 8: Stephen è il papà di Nathan! Reazione spiazzante/ Sveltato il passato

Per riuscire a non cadere più vittima della ragazza, il cuoco deciderà di iscriversi a un’app di incontri. La sua idea sarà quella di poter conoscere delle nuove persone e dimenticare l’ossessione per la gemella di Manuela. Le cose però non si metteranno comunque nella migliore delle direzioni, spunterà a galla infatti qualche difficoltà, Micaela infatti tornerà alla carica e metterà ancora una volta i bastoni tra le ruote a Samuel.

Anticipazioni La Promessa, puntata 17 gennaio 2025/ Martina attacca Margarita!

Un posto al sole anticipazioni, cosa accadrà nella prossima puntata: Rosa in difficoltà

Sempre nel corso della prossima puntata della soap ci ritroveremo a fare i conti con altre situazioni finite sotto la lente d’ingrandimento. Rosa sarà sempre più in difficoltà e si ritroverà a fare i conti con una situazione spiacevole, la Picariello non sa come gestire la sua relazione con Pino, dopo che tra i due è scoccato un bacio, ma non sa nemmeno come uscire da alcune situazioni imbarazzanti che si sono verificate durante le lezioni serali, a cui si è iscritta.

A complicare ulteriormente le cose ci si è messa la partenza di Don Antoine, che stando a quanto accaduto negli episodi precedenti ha lasciato Napoli per una nuova avventura. Secondo le anticipazioni Un posto al sole, Mariella è pronta ad aprire il suo cuore e a concedersi un incontro romantico con Mimmo.

Un passo dal cielo 8, Raz Degan è Stephen Anderssen/ Cosa sa del passato di Nathan? Colpo di scena