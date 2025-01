Tantissime sono le persone che quotidianamente si piazzano davanti al televisore per non perdersi Un posto al sole, amatissima soap opera partenopea in onda su Rai Tre da lunedì a venerdì alle 20.50. Puntata dopo puntata riesce sempre a catturare l’attenzione di moltissimi telespettatori, conquistando ottimi risultati in termini di ascolti. I fan sono sempre curiosi di scoprire tutto quello che accadrà agli inquilini di Palazzo Palladini, che con le loro intriganti vicende di certo non li fanno mai annoiare.

Gli episodi di Un posto al sole sono disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay oltre che sul piccolo schermo, colpi di scena e novità non mancano mai. Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito alla puntata che andrà in onda domani, giovedì 16 gennaio 2025. Cosa succederà? Guido dovrà fare i conti con una scoperta inaspettata che potrebbe mettere in discussione la sua sfera sentimentale.

Anticipazioni Un posto al sole 16 gennaio 2025: Una scoperta sconvolge Guido, momento difficile per Rosa

Nella puntata di Un posto al sole che verrà trasmessa domani su Rai Tre Del Bue scoprirà che Mariella dopo la fine del suo matrimonio ha voltato pagina. La sua storia d’amore con Claudia procede a gonfie vele ma nonostante questo non resterà indifferente di fronte al fatto che l’ex moglie sta frequentando un altro uomo. Stando alle anticipazioni Guido apparirà molto infastidito, prova gelosia nei confronti della vigilessa?

Intanto per Rossella continua ad essere un periodo davvero difficile, le pressioni psicologiche di Fusco continueranno a metterla sotto stress e inizierà a chiudersi in se stessa. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che nell’episodio di giovedì 16 gennaio 2025 Don Antoine si preparerà a lasciare Napoli, per Rosa non sarà un momento facile.

