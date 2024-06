Anticipazioni Un posto al sole, puntata 27 giugno 2024/ Clara e Eduardo entrano nel programma di protezione

Anticipazioni Un posto al sole, 27 giugno 2024: Rossella tiene Luca sotto controllo

Domani sera, giovedì 27 giugno 2024, va in onda su Rai 3 una nuova puntata di Un posto al sole; secondo le anticipazioni riportate da Tv Sorrisi e Canzoni, è arrivato il grande momento della partenza per Eduardo, Clara e Federico, pronti ad entrare in maniera ufficiale nel programma di protezione. Intanto proseguono le ricerche a caccia di Torrente e coinvolgeranno anche Damiano, che cercherà in tutti i modi di sventare una minaccia ordita dallo stesso boss; intanto Alberto è totalmente inconsapevole di ciò che potrebbe accadere a breve.

Nel frattempo è ritornata la pace nella vita di Roberto e Marina, dopo le acque agitate che hanno minato il loro rapporto nell’ultimo periodo: la coppia ritrova l’armonia sia a lavoro sia nella sfera privata. Intanto Lara riceverà una proposta da Suor Maura dopo averle confidato un prezioso segreto, mentre Rossella si impegna a tener sotto controllo Luca sul posto di lavoro ma si ritroverà coinvolta in una emergenza improvvisa.

Un posto al sole, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Ma cos’è successo nelle precedenti puntate di Un posto al sole, andate in onda nelle serate di Rai 3 nei giorni scorsi? Clara, Federico ed Eduardo sono ormai ad un passo dal loro ingresso ufficiale nel programma di protezione, proprio nel momento in cui si intensificano le ricerche di Torrente: le minacce del boss però si fanno sempre più concrete e rintracciarlo non è semplice. Intanto Roberto e Marina si avvicinano alla tanto attesa riconciliazione, dopo i contrasti relativi alle insistenze dell’imprenditore sul suo rapporto con Tommy.

Nel frattempo Silvia e Michele hanno invitato Guido a frenare il suo interesse nei confronti di Claudia, la quale ha anche ricevuto un consiglio da Silvia; mantenere un atteggiamento più freddo e distaccato nei confronti dell’uomo. La coppia riuscirà a mettere un freno alla loro attrazione e il rapporto tra Guido e Mariella si salverà?











