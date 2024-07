Anticipazioni Un posto al sole, puntata 4 luglio 2024/ Ida in crisi per la proposta di Diego

Anticipazioni Un posto al sole, 4 luglio 2024: Ida si confida con Raffaele

Domani sera, giovedì 4 luglio 2024, va in onda su Rai 3 una nuova puntata della longeva soap opera Un posto al sole; secondo le anticipazioni riportate da Tv Sorrisi e Canzoni, Rosa vivrà un grande momento di difficoltà. La donna ha infatti combattuto a lungo pur di non abbandonare in maniera definitiva la propria casa, ora ha però scoperto che nel suo quartiere si è fatta dei nemici.

Anticipazioni La promessa, puntata 4 luglio 2024/ Salvador festeggia con la servitù l'operazione riuscita

Nel frattempo Ida è scossa dopo la proposta importante ed improvvisa ricevuta da Diego, con il quale è pronta a costruire una famiglia; la donna è entrata in crisi e deciderà di confidarsi con Raffaele. Intanto, Niko è intenzionato a rendere più facile il rapporto tra Valeria e Jimmy e, per questo, decide di organizzare una cena; per l’occasione la donna porta con sé anche la bella nipotina di nome Mina, che durante la serata sembra attirare l’attenzione proprio di Jimmy. Tuttavia zia e nipote destano alcuni sospetti e potrebbero avere qualcosa da nascondere.

Anticipazioni My Home My Destiny, puntata 4 luglio 2024/ Zeynep lascia la casa di Mehdi e chiede il divorzio

Un posto al sole, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Ma cos’è successo nelle precedenti puntate di Un posto al sole, andate in onda nei giorni scorsi su Rai 3? Marina ha tentato più volte di convincere Roberto ad abbandonare l’ossessione per il figlio Tommaso, che ha dovuto lasciare la sua casa e trasferirsi da Ida e Diego in seguito alla decisione del Tribunale. Intanto, Diego ha rivolto ad Ida una proposta importante per consolidare il proprio rapporto, dicendosi pronto a costruire finalmente una famiglia con lei e con il suo bambino.

Nel frattempo, Luca fa i conti con le sempre più importanti conseguenze legate alla malattia e che coinvolgono anche il suo lavoro in ospedale, e viene supportato dall’amore e dall’affetto di Giulia; inoltre, Niko tenta di superare la diffidenza di Jimmy organizzando una cena in cui invita anche Valeria e la nipotina della donna.

Anticipazioni Endless Love, puntata 4 luglio 2024/ Emir ha una strategia per riconquistare Nihan

© RIPRODUZIONE RISERVATA