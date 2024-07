Anticipazioni Un posto al sole, puntate 10 e 11 luglio 2024/ Luca e Alberto in pericolo

Anticipazioni Un posto al sole 10 luglio 2024: il gesto di Diego per Ida

Le anticipazioni di Un posto al sole delle puntate del 10 e 11 luglio 2024 raccontano di un Alberto fuori di sè al punto da mettere in pericolo se stesso e Luca mentre Marina prova a far riavvicinare Filippo e Roberto. Nella puntata del 10 luglio 2024 di Un posto al sole, in particolare, come svelano le anticipazioni, Marina non si arrende e prova in tutti i modi a far riappacificare Roberto e Filippo mentre Diego tenta di far vivere un momento sereno a Ida dandole conforto, ma il compito si rivela più difficile del previsto.

I problemi, tuttavia, non mancheranno neanche per Viola che deve fare i conti con il nuovo lavoro di Damiano mentre Eugenio organizza un incontro con Antonio e Lucia mentre Guido continua ad essere alle prese con i problemi sentimentali dividendosi tra l’attrazione per Claudia e l’affetto sincero per Mariella.

Anticipazioni Un posto al sole 11 luglio 2024: Alberto mette in pericolo Luca

Alberto, in preda all’abuso di alcol, come svelano le anticipazioni di Un posto al sole dell’11 luglio 2024, mette in pericolo non solo se stesso ma anche Luca. In preda ad un atteggiamento autodistruttivo, Alberto continua la sua folle corsa in auto rischiando di mettere fine non solo alla propria vita ma anche quella di Luca che si trova con lui in auto.

Ida, invece, sta vivendo un momento davvero particolare ma lei spera di ritrovare presto la propria serenità e che sia solo una questione di tempo. La complicità tra Rosa e Don Antoine, invece, cresce sempre di Manuel sta per ricevere una visita davvero poco gradita e che non lo lascerà indifferente.

Un posto al sole: dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di Un posto al sole, abbiamo visto Guido e Mariella sempre più in crisi a causa del feeling di lui con Claudia che, invece, è alle prese con una profonda crisi esistenziale a causa dello scorrere del tempo. Rossella, invece, continua a chiedersi chi, in ospedale, prenderà il posto di Luca la cui salute continua a preoccupare tutti così come lo stato di Alberto che sembra su un punto di non ritorno.

Roberto e Filippo, invece, sono sempre più lontani ma Marina non è disposta a lasciare che i due si allontanino rischiando di rovinare per sempre un rapporto che, dopo gli inizi difficili, è diventato fondamentale per entrambi.

