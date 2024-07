Anticipazioni Un posto al sole, puntate 8 e 9 luglio 2024/ Manuela e la complicata convivenza con Micaela

Anticipazioni Un posto al sole, 8 e 9 luglio 2024: Claudia sempre più fragile

Un posto al sole torna in onda oggi e domani pomeriggio, lunedì 8 e martedì 9 luglio 2024, con due nuove puntate nelle serate di Rai3; come rivelano le anticipazioni riportate da Tv Sorrisi e Canzoni per la puntata odierna, Guido e Mariella sono sempre più in crisi e la donna soffre in silenzio, mentre Claudia teme il fallimento e lo scorrere inesorabile del tempo che la rende piuttosto fragile. Intanto arriva una bella notizia per Manuela, dopo la complicata convivenza con Micaela che ha avuto una svolta trasgressiva in seguito alla decisione di rinfocolare il legame con Samuel.

Perché My Home My Destiny oggi non va in onda su Canale 5?/ Al suo posto la nuova soap turca The Family

Nel frattempo la situazione in ospedale è sempre più incerta e, in seguito all’addio di Luca, Rossella si interroga su chi prenderà il suo incarico come primario del reparto. Per quanto riguarda invece le anticipazioni di Un posto al sole di domani pomeriggio, Lucia vuole qualcosa in più dal suo rapporto con Eugenio mentre Viola teme sempre più per l’incolumità di Damiano a lavoro e per i rischi che corre. Nel frattempo, Claudia continua a rimanere vicina a Guido mentre Mariella è sempre più avvilita; inoltre, Riccardo confessa a Rossella le difficoltà e le delusioni sul fronte lavorativo scatenando in lei alcuni sensi di colpa.

Anticipazioni La promessa, puntate 8 e 9 luglio 2024/ Jimena cade e scatena la preoccupazione di tutti

Un posto al sole, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Ma cos’è successo nelle precedenti puntate di Un posto al sole, andate in onda su Rai 3 nei giorni scorsi? Guido è ormai attratto da Claudia ma al contempo non vuole minare la stabilità sentimentale con Mariella, la quale è ormai ben consapevole che il loro matrimonio è in crisi e che l’uomo sembra aver indirizzato le proprie attenzioni altrove.

Nel frattempo, Rosa continua la sua conoscenza con Don Antoine e ritrova la serenità dopo la rissa in cui è stata coinvolta; per Niko e Valeria, invece, le cose procedono alla grande sul fronte sentimentale ma l’uomo vorrebbe abbattere la diffidenza di Jimmy nei confronti della compagna, mentre Manuela ormai da giorni convive con Micaela e sembra ormai aver accettato con serenità la nuova vita amorosa del suo ex.

Anticipazioni Endless Love, puntate 8 e 9 luglio 2024/ Brutto schianto in auto per Emir e Nihan

© RIPRODUZIONE RISERVATA