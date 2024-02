Anticipazioni Uomini e Donne puntata 13 febbraio 2024/ Acceso scontro tra Tina Cipollari e Beatriz D’Orsi

Uomini e Donne, anticipazioni 13 febbraio 2024: Tina Cipollari attacca Beatriz D’Orsi

Dalle anticipazioni sulla puntata del 13 febbraio 2024 di Uomini e Donne si scopre che non mancheranno i colpi di scena e gli scontri. Andando con ordine, nella puntata di oggi spazio avrà il Trono Classico di Brando Ephrikian, il ragazzo in questi giorni ha portato in esterna entrambe le sue corteggiatrici Raffaella Scuotto e Beatriz D’Orsi, con la prima è scattato un appassionante bacio mentre con Beatriz D’Orsi c’è stato un confronto in camerino. Il ragazzo, però, temporeggia nella scelta creando malumori soprattutto tra le ragazze ma anche in Tina Cipollari.

Tina Cipollari cerca un fidanzato: "Dev'essere vedovo, benestante e senza figli"/ Appello a Uomini e Donne

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, infatti, ci sarà un duro scontro tra Tina Cipollari e Beatriz D’Orsi. La storica opinionista mostrerà tutta la sua insofferenza verso il Trono di Brando Ephrikian e chiederà a quest’ultimo di affrettare la scelta. Inoltre, non apprezzerà alcuni atteggiamenti della corteggiatrice e da lì partirà un discussione con Tina Cipollari che attaccherà Beatriz D’Orsi.

Tina Cipollari, lite con Luciano a Uomini e Donne/ "Sei un pezzente": poi le scuse e...

Anticipazioni Uomini e Donne, puntata 13 febbraio 2024: Ernesto Russo punta Barbara De Santi

E poi ancora le anticipazioni sulla puntata di oggi, 13 febbraio 2024, di Uomini e Donne svelano che cosa succederà nel Trono Over. Protagonista assoluto sarà Ernesto Russo che animerà le dinamiche del parterre. Il cavaliere si è già dato da fare ed ha iniziato la conoscenza con quattro dame ma sarà particolarmente interessato a Barbara De Santi ed anche quest’ultima sembrerà essere molto interessata alla sua conoscenza tanto da decidere di scartare un nuovo corteggiatore. La De Santi, dunque, archiviata la storia con Orfeo si rimetterà in gioco.

Tina Cipollari, profezia su Alessandro Vicinanza e Cristina Tenuta/ Ecco come finirà a Uomini e Donne

Infine, Ida Platano dopo aver eliminato Mario Cusitore in seguito all’ennesima segnalazione sull’uomo si dichiarerà molto presa da un altro corteggiatore, Luciano. Oggi ritornerà in studio Mario per fornire la sua versione dei fatti. Ieri, invece, hanno lasciato insieme il programma di Maria De Filippi Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua. L’appuntamento con la nuova puntata di Uomini e Donne è per le 14.45 circa su Canale 5











© RIPRODUZIONE RISERVATA