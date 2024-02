Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata del 12 febbraio 2024: Ida Platano elimina Mario Cusitore

Uomini e Donne, anticipazioni puntata del 12 febbraio 2024: Ida elimina Mario

Il dating show di Maria De Filippi torna in onda dopo la pausa dovuta al weekend e dalle anticipazioni sulla puntata del 12 febbraio di Uomini e Donne si scopre che Mario Cusitore lascia il programma. Andando con ordine già nelle scorse puntate la tronista Ida Platano aveva dato segni di insoddisfazione per il comportamento dell’uomo giudicato poco rispettoso nei suoi confronti, ma a far scattare una nuova scintilla è stata una segnalazione sul conto di Cusitore.

Nella puntata di Uomini e Donne di oggi ci sarà un lungo spazio dedicato ad Ida Platano dove ci sarà un duro confronto con Mario Cusitore. I due cercheranno di far valere le loro posizioni ma alla fine la tronista farà una scelta inaspettata e definitiva, deciderà di eliminare Mario Cusitore. Spazio avranno, poi, nel programma di Maria De Filippi anche gli altri protagonisti del Trono Classico e del Trono Over.

Anticipazioni Uomini e Donne 12 febbraio: bacio tra Roberta e Alessandro

E le anticipazioni sulla puntata del 12 febbraio di Uomini e Donne continuano con un altro colpo di scena che riguarda il Trono Over. Nelle scorse puntate Alessandro Vicinanza ha confessato i suoi sentimenti a Roberta Di Padua chiedendole di lasciare il programma insieme. La dama però si è sempre mostrata diffidente rivelando di voler conoscere meglio un altro cavaliere. Il percorso dei due nel programma sin dall’inizio è stato segnato da alti e bassi ma nella puntata di oggi ci sarà un risvolto inaspettato: scatterà il bacio tra Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza ed i due lasceranno il programma insieme.

Infine, nella puntata di oggi di Uomini e Donne, Brando Ephrikian ammetterà di essere rimasto molto deluso dai comportamenti di Beatriz D’Orsi e Raffaella Scuotto. Ed a loro volta anche le ragazze si mostreranno sempre più insofferenti nei confronti dell’imminente scelta e delle indecisioni da parte del tronista. L’appuntamento con il programma di Maria De Filippi è dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.45 circa su Canale 5.











