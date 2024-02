ROBERTA DI PADUA E ALESSANDRO VICINANZA LASCIANO UOMINI E DONNE/ Ballo e bacio in studio

Roberta e Alessandro escono insieme da Uomini e Donne

Dopo aver visto Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza ballare insieme al centro dello studio, Gianni Sperti chiede la parola a Maria De Filippi. “Dopo aver visto questo ballo, nato dal nulla perché non si sono nè visti e nè sentiti, credo che siate molto presi e che non abbia più senso stare qua a prendere in giro tutti”, dice Gianni Sperti. “Ho pensato tutta la notte a lui e fino a ieri mi sono trattenuta”, dice Roberta.

ALESSANDRO VICINANZA E ROBERTA DI PADUA, UOMINI E DONNE/ "Un pezzo del mio cuore è tuo". Frecciatina di Maria

Alessandro, da parte sua, ribadisce di essere disposto ad andare via “ma se lei ha dubbi per me è la stessa cosa”. “Per me possiamo uscire”, interviene Roberta. “Usciamo“, dice Alessandro che, poi, prima di lasciare lo studio, chiede a Maria di poter ballare con Roberta. I due, al centro dello studio, si baciano con passione per poiBallo andare via.

Roberta Di Padua: "Alessandro Vicinanza? Non è l'uomo che voglio accanto"/ "A Uomini e Donne..."

Roberta Di Padua tra Alessandro Vicinanza e Gianluca a Uomini e Donne

Dopo il ritorno nel parterre del trono over di Uomini e Donne, Roberta Di Padua ha deciso di rimettersi in gioco non riuscendo, però, a non confrontarsi con Alessandro Vicinanza di cui si stava innamorando prima di lasciare la trasmissione. Nelle scorse puntate, Alessandro ha ribadito più volte di essere molto interessato a Roberta al punto da essere disposto a concederle l’esclusiva. La Di Padua, da parte sua, ha chiuso la porta ad Alessandro non fidandosi di lui. Alessandro, tuttavia, ha provato a farle cambiare idea con continue telefonate senza, tuttavia, riuscirci.

Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua lasciano insieme Uomini e Donne/ Bacio e colpo di scena in studio!

Nella nuova puntata di Uomini e donne in onda oggi, lunedì 12 febbraio, tuttavia, tra Roberta e Alessandro spunta Gianluca, un nuovo cavaliere del parterre che Roberta ha notato e che ha deciso di conoscere.

Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza: colpo di scena a Uomini e Donne

Come svelano le anticipazioni di WittyTv, Roberta Di Padua, al centro dello studio, racconta di non aver sentito Alessandro Vicinanza e di aver visto per un’ora Gianluca. Tuttavia, tra la dama e il nuovo cavaliere del trono over pare non sia accaduto nulla. Tra Alessandro e Roberta, tuttavia, non mancano gli scambi di sguardi e tra i due pare non sia finito nulla.

Il cavaliere e la dama, infatti, ballano insieme e, di fronte all’abbraccio, Gianni Sperti, invita i due a darsi una possibilità e a viversi fuori dalla trasmissione. Un consiglio che dà il via ad un colpo di scena clamoroso.











© RIPRODUZIONE RISERVATA