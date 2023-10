Anticipazioni Uomini e donne, puntata 16 ottobre 2023/ Nuove esterne per Manuela e Cristian

Uomini e donne: Gemma e Maurizio in crisi, Manuela elimina Michele

Inizia una nuova settimana e, con essa, va in onda oggi pomeriggio una nuova attesa puntata di Uomini e donne. Il dating show di Maria De Filippi ha lasciato il pubblico con il fiato sospeso, dopo quanto accaduto nella puntata di venerdì scorso. Sembra essersi sbloccata la situazione tra Gemma Galgani e Maurizio che, dopo una fase di stallo, pare ora destinata a naufragare. La dama vorrebbe approfondire la conoscenza con il Cavaliere, il quale si dice invece deluso poiché lo avrebbe messo in cattiva luce.

Maurizio ha inoltre rifiutato di dare un bacio alla dama torinese in studio, mentre lei è convinta che ci possa comunque essere un interesse nei suoi confronti. Svolta decisiva anche nel Trono Classico, dove Manuela, dopo giorni di tira e molla e battibecchi continui con Michele, ha deciso di eliminarlo. Il corteggiatore ha più volte criticato la tronista, accusandola di essere moscia, di non avere carattere e di essere inadatta al ruolo ricoperto. La Carriero, a quel punto, ha deciso di interrompere drasticamente la conoscenza con il ragazzo.

Anticipazioni Uomini e donne: Cristian in esterna con Virginia e Valentina

Ma cosa accadrà oggi pomeriggio, nella puntata di Uomini e donne di lunedì 16 ottobre 2023? Stando alle anticipazioni riportate da TvBlog, il pubblico assisterà a nuove esterne protagoniste del Trono Classico. Manuela Carriero, chiuso il capitolo Michele, andrà in esterna con Carlo, cercando di approfondire la conoscenza con il corteggiatore. Anche Cristian vivrà alcune esterne, in particolare con le corteggiatrici Virginia e Valentina, le quali avranno anche un’accesa discussione in studio. Per quanto riguarda invece il Trono Over, Roberta avrà una discussione con Marco: potrebbe essere la fine della frequentazione?

