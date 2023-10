Anticipazioni Uomini e donne, puntata 17 ottobre 2023/ L’esterna di Manuela con Carlo

Uomini e donne, Gemma delusa da Maurizio: l’intervento di Tina Cipollari

Ieri pomeriggio nello studio di Uomini e donne sono andati in scena diversi accesi confronti, soprattutto nel parterre del Trono Over. A tenere banco nell’ultimo periodo è sempre la situazione, tutt’altro che risolta, tra Gemma Galgani e Maurizio. La dama non riesce ad abbattere le resistenze del Cavaliere, che si rifiuta di darle un bacio. Nel corso della puntata è intervenuta anche Tina Cipollari, che si è scagliato contro di lui accusandolo di aver illuso la Galgani. Il loro rapporto sembra ormai giunto a un punto di non ritorno e la situazione rischia di precipitare a momenti.

Ma c’è stato anche un altro acceso confronto in studio, quello tra Alessio, Barbara e Claudia. In questo intricato insieme di rapporti, il Trono over si conferma come uno dei più movimentati di queste ultime stagioni del dating show condotto da Maria De Filippi.

Ma cosa succederà oggi pomeriggio, martedì 17 ottobre 2023, nella nuova puntata di Uomini e donne in onda su Canale 5? Come riportano le anticipazioni rivelate da TvBlog, il Trono Classico sarà incentrato sul racconto delle esterne dei tronisti protagonisti. Il pubblico avrà modo di assistere all’esterna di Manuela Carriero con Carlo, suo principale corteggiatore dopo la decisione di eliminare Michele dal parterre. Inoltre, ci sarà anche la possibilità di vedere come sono andate le cose per Cristian con Virginia e Valentina, nelle esterne avute con le due corteggiatrici, le quali a sua volta avranno una accesa discussione in studio.

Passando invece al Trono Over, Roberta Di Padua avrà un confronto con Marco e non sarà semplice per lei gestire la situazione. Resta, inoltre, sempre più in bilico il rapporto tra Gemma Galgani e Maurizio, che anche oggi sarà scosso da nuove dinamiche.

