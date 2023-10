Anticipazioni Uomini e donne, puntata 2 ottobre 2023/ Scatta il bacio tra Gemma Galgani e Maurizio

Uomini e donne, un Trono over sempre più movimentato

Oggi ha inizio una nuova settimana, e anche Uomini e donne torna ad intrattenere il pubblico di Canale5 con nuove emozioni e grandi colpi di scena. Il dating show condotto da Maria De Filippi torna oggi pomeriggio, lunedì 2 ottobre 2023, con una nuova attesissima puntata. Nelle ultime puntate della scorsa settimana il pubblico ha assistito ad un movimentato Trono over, caratterizzato da numerose coppie nascenti. Non solo Aurora e Marco, oltre a Silvio e Donatella, ma c’è da registrare anche il feeling sempre più crescente tra Gemma Galgani e Maurizio.

Le cose con il Cavaliere sembrano procedere davvero a gonfie vele, ancor più dopo la breve ma romantica vacanza in Sardegna dove la coppia ha avuto modo di conoscersi ulteriormente. Sul fronte trono classico, invece, la corteggiatrice Beatriz sembra essere finita nel mirino di entrambi i tronisti, sia di Brando sia di Cristian. Manuela Carriero, invece, sta approfondendo la conoscenza sia con Carlo sia con Michele. Un doppio binario parallelo che, al momento, non comprende ulteriori frequentazioni con altri corteggiatori.

Anticipazioni Uomini e donne: bacio a stampo tra Gemma Galgani e Maurizio

Ma cosa succederà nella puntata di Uomini e donne in onda oggi pomeriggio, lunedì 2 ottobre 2023, su Canale5? Le anticipazioni parlano di un Trono over sempre più movimentato e carico di emozioni. Il rapporto tra Gemma Galgani e Maurizio sembra infatti essere ad una svolta, con l’arrivo di un bacio a stampo che potrebbe essere un indizio significativo circa il loro futuro di coppia. Ma non solo: baci, infatti, arriveranno anche per Aurora e il Cavaliere Marco, il cui rapporto sembra farsi sempre più complice.

Nuova settimana e nuove emozioni con Uomini e donne, dunque. L’appuntamento è come sempre a partire dalle ore 14.45 in diretta su Canale 5 o in streaming sulla piattaforma di Mediaset Infinity.

