Anticipazioni Uomini e donne, puntata 7 dicembre 2023/ Confronto tra Ida e Mario dopo l’uscita in esterna

Uomini e donne: Gemma Galgani criticata da Gianni Sperti e Maria De Filippi

A Uomini e donne, nella puntata andata in onda ieri pomeriggio su Canale 5, ci sono stati diversi colpi di scena nel parterre del Trono Over. Da un lato si è registrata la chiusura definitiva della frequentazione tra Aurora e Patrizio: la coppia ha deciso di non proseguire oltre. Dall’altro lato, per una conoscenza ormai ai titoli di coda, ce n’è una che sembra procedere davvero a vele spiegate: quella tra Asmaa e Mattia. La coppia, infatti, è uscita insieme e a suggellare questa esperienza l’uno al fianco dell’altra è arrivato anche un inaspettato bacio.

Alessandro Vicinanza sbotta: "Non ho mai preso in giro Ida Platano"/ "Le ho chiesto anche di sposarmi!"

Intanto, sempre nella puntata del dating show di Maria De Filippi andata in onda ieri pomeriggio, Gemma Galgani è finita al centro delle polemiche. Non tanto per la conoscenza con Antonio, che prosegue positivamente, ma per la frequentazione interrotta con Giovanni, il quale non avrebbe visto in lei un interesse nei suoi confronti. Ne è nato dunque un battibecco in studio, dove sono intervenuti anche Maria De Filippi e Gianni Sperti: l’opinionista ha criticato l’atteggiamento della dama torinese, e anche la conduttrice ha avuto qualcosa da dirle. Tina, invece, ha voluto difendere la Galgani.

IDA PLATANO E ALESSANDRO VICINANZA, LITE A UOMINI E DONNE/ "Non l'ho tradita, dopo 10 giorni..."

Anticipazioni Uomini e donne: Brando e Beatriz in esterna

Ma cosa succederà oggi pomeriggio a Uomini e donne, nella nuova puntata in onda su Canale 5? Stando alle anticipazioni riportate da TvBlog, per quanto riguarda il Trono Over si assisterà ad un confronto in studio tra Ida Platano e Mario, il corteggiatore con cui è uscita in esterna. La donna, ritornata nel programma nei panni di tronista dopo il burrascoso addio all’ex fidanzato Alessandro Vicinanza, è nuovamente alla ricerca dell’amore: come proseguirà con Mario?

Sul fronte Trono Classico, invece, Brando è uscito in esterna con Beatriz e, proprio nella puntata di oggi pomeriggio, se ne parlerà in studio.

IDA PLATANO E ROBERTA DI PADUA PIANGONO A UOMINI E DONNE/ Poi arriva l'abbraccio della pace

© RIPRODUZIONE RISERVATA