Anticipazioni Uomini e Donne, registrazione del 14 gennaio 2025: Tina Cipollari è la nuova Tronista

In questi giorni l’attenzione di Uomini e Donne è stata concentrata sulla scelta di Martina De Ioannon: Ciro Solimeno ma ieri si sono svolte delle nuove registrazioni e dalle anticipazioni si scopre che cosa vedremo nelle prossime puntate del dating show di Canale5 sia per quanto riguarda i protagonisti del Trono Classico che per i personaggi del Trono Over e le novità saranno tantissime ed alcune clamorose: Tina Cipollari è la nuova Tronista di Uomini e Donne davvero, il post pubblicato nei giorni scorsi sui profili social della trasmissione non era ironico.

Tina Cipollari tronista di Uomini e Donne: "Cerco un marito, non uno che mi mantenga"/ "Sarà un uomo maturo…"

L’esperto del programma Lorenzo Pugnaloni, infatti, ha fornito le anticipazioni Uomini e Donne rivelando che Tina è ufficialmente una nuova tronista. Per lei si è deciso di differenzialo da quello degli altri, è stato portato in studio un trono particolare e per lei sono scesi tre corteggiatori. Uno di loro in passato era sceso per corteggiare la sua ‘nemica-amatissima’ Gemma Galgani. La storica opinionista del programma ha scelto solo un corteggiatore ed ha rivelato che deciderà poi se uscirci o no. Insomma il Trono di Tina già promette scintille.

Uomini e Donne, Tina Cipollari è ufficialmente una nuova tronista/ Ingresso da diva e corteggiatori

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione del 14 gennaio 2024: boom di richieste per Gianmarco Steri

Come già anticipato nei giorni scorsi, la non scelta di Martina De Ioannon, Gianmarco Steri è il nuovo tronista di Uomini e Donne. Ed il 28enne ha sbollito la delusione amorosa immediatamente perché quando Maria De Filippi gli ha chiesto se volesse essere sul Trono non ci ha pensato su tanto ed immediatamente ha risposto di si. Per Gianmarco Steri si sono candidate più di 3000 ragazze, un record di richieste che ha reso necessario più tempo per organizzarsi bene e per questo in studio non è scesa ancora nessuna ragazza.

Tina Cipollari tronista di Uomini e Donne? Reazione dell’ex marito Kikò Nalli/ Il gesto social fa discutere

Le anticipazioni Uomini e Donne svelano anche che cosa è successo all’altra tronista del Trono Classico Francesca Sorrentino. Francesca ha portato in esterna sia Gianmarco Meo che Gianluca Costantino e non sono mancate delle lievi discussioni e tensioni. La tronista infatti si è lamentata del mancato bacio con Gianmarco, suo corteggiatore da molto tempo. Con Gianluca, nonostante fossero molto vicini, non è scattato il bacio.

Uomini e Donne anticipazioni, cosa succederà nelle prossime puntate

Spazio ha avuto infine anche il Trono Over non solo con la nuova tronista Tina Cipollari ma anche con Diego Tavani per il quale è scesa una nuova dama che lui però ha deciso di non frequentare perché ancora invaghito di Sabrina e preferisce continuare con lei. Queste sono le anticipazioni di ciò che succederà nelle prossime puntate del dating show di Canale5 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.45 circa.