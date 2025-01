Tina Cipollari è ufficialmente la nuova tronista di Uomini e Donne. I primi rumors sono iniziati a circolare qualche giorno fa, quando sui profili ufficiali del dating show è apparso un video che invitava eventuali corteggiatori interessati all’opinionista a scrivere al programma, annunciando che Tina era alla ricerca dell’amore. Ebbene, quello che molti fan credevano fosse solo un sogno è diventato realtà. Martedì 14 gennaio, durante l’ultima registrazione del dating show, è stato annunciato che la Cipollari si sarebbe seduta sul trono dopo oltre vent’anni.

Secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, esperto del programma, per l’ingresso di Tina Cipollari è stato preparato un trono speciale, trasportato in studio da quattro persone. Un’entrata da diva, degna di colei che da 24 anni è la protagonista indiscussa di Uomini e Donne. Per lei sono scesi tre uomini, ma Tina ha deciso di tenere solo uno di loro, precisando che valuterà con calma se uscire con lui per conoscerlo meglio o lasciar perdere. Una cosa è certa: conquistare Tina non sarà un’impresa facile, e l’opinionista si farà desiderare, come solo lei sa fare.

Tina Cipollari è la nuova tronista di Uomini e Donne: chi è sceso per lei

Tina Cipollari non ha mai nascosto il desiderio di incontrare un nuovo amore. Da tempo single, l’ultima relazione nota dell’opinionista è stata con il ristoratore toscano Vincenzo Ferrara, con il quale è stata legata per anni dopo la fine del matrimonio con Kikò Nalli, padre dei suoi tre figli. Per molto tempo Tina ha mantenuto il riserbo sulla sua vita privata, ma pochi mesi fa, durante un’intervista a Belve, ha ammesso di essere pronta a rimettersi in gioco sentimentalmente, specificando anche alcune “richieste“: l’uomo ideale dovrebbe essere avanti con l’età, ricco, preferibilmente vedovo e senza figli, e contrario alla separazione dei beni.

Le stesse richieste sono state poi ribadite da Tina a Uomini e Donne, dove, durante una puntata, ha lanciato un vero e proprio appello per trovare l’uomo giusto che possa accompagnarla nei prossimi anni della sua vita. La redazione ha accolto con piacere la sua richiesta, trasformandola nella nuova tronista del dating show. Inutile dire che si tratta di un vero e proprio colpaccio per il programma, considerando l’intrattenimento e le dinamiche esilaranti che Tina Cipollari ha sempre portato in studio in ognuna delle sue vesti: da corteggiatrice a tronista, fino a diventarne la storica opinionista.