Anticipazioni Viola come il mare seconda puntata 7 ottobre/ Demir rifiuta Viola, perché?

Viola come il mare, anticipazioni seconda puntata 7 ottobre: Viola è attratta da Demir, ma lui…

Nuovo appuntamento con Viola come il mare, in onda venerdì 7 ottobre su Canale5 con la seconda puntata. La fiction vede Francesca Chillemi nei panni di una giornalista di cronaca nera affetta da sinestesia e dotata di un grande intuito investigativo. Questa sua abilità la porterà a collaborare con l’Ispettore Capo Francesco Demir (Can Yaman), con il quale stringerà un rapporto continuativo sul lavoro, e anche nel privato. Infatti tra loro nascerà un’attrazione reciproca, ma niente sarà così semplice.

La seconda puntata di Viola come il mare vedrà proprio la protagonista cercare di aprire il suo cuore al bell’Ispettore Capo. Purtroppo, almeno per il momento, lui non potrà ricambiare i suoi sentimenti e le spiegherà anche il motivo per non illuderla ulteriormente. Intanto i due dovranno lavorare di nuovo insieme e si troveranno a indagare sul caso di omicidio di un’ex prostituta. Chi ha voluto ucciderla e perché?

Viola come il mare, anticipazioni seconda puntata 7 ottobre

Perché Demir rifiuta il corteggiamento di Viola? C’è una ragione che verrà spiegata nella seconda puntata di Viola come il mare. Secondo le anticipazioni, una serata tra i due verrà fraintesa. Mentre la giornalista penserà che il duro Ispettore finalmente abbia deciso di ricambiare i suoi sentimenti, dall’altra Francesco Demir dovrà spiegarle di non essere pronto a una storia d’amore duratura. Infatti, il bello e tenebroso Ispettore sembra sia rimasto ferito in passato, tanto da non fargli più credere nell’amore. Cosa sia successo, al momento non ci è dato saperlo.

Nella seconda puntata vedremo ancora Viola sulle tracce di suo padre, mentre indagherà insieme a Demir sul caso di omicidio. Non mancheranno le prime incomprensioni e gli scontri tra loro, dovuti anche al fatto di questi sentimenti non ancora espressi. Ulteriori dettagli sulla trama, però, non sono ancora stati svelati.











