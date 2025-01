Anticipazione Amore e vendetta – Zorro

Continua su Canale 5 la serie di 10 puntate Amore e vendetta – Zorro rilasciata inizialmente su Prime Video. La serie tv spagnola ha già appassionato anche i telespettatori italiani dopo essere uscita in esclusiva in Messico, Portogallo e Spagna. Narra di uno Zorro tutto nuovo interpretato dall’attore di Elite Miguel Bernardeu. La fiction fa il suo debutto su Mediaset appena dopo l’uscita della serie con Jean Dujardin, che su Paramount+ ha interpretato uno Zorro più maturo sotto il punto di vista dell’età.

Anticipazioni My Home My Destiny, puntata 15 gennaio 2025/ Tensione tra Baris e Tarik, l'avvocato non si fida

Invece, Amore e vendetta – Zorro parlerà di un protagonista giovane, con un secondo episodio nella sera di martedì 14 gennaio, disponibile anche su Mediaset Infinity. Miguel Bernardeu interpreta un giovanissimo Zorro che ha appena iniziato a vivere come il celebre protagonista, accettando la maschera e il segreto assoluto che aleggia intorno alla sua identità. La serie è scritta in maniera magistrale da Javier Quintas, da Carlos Portela e Jose Luis Alegria, ed è stata mostrata per la prima volta a Cannes, al Mipcom.

Anticipazioni Endless Love, puntata 15 gennaio 2025/ Il perfido piano di Emir, vuole rapire e uccidere Kemal

Amore e vendetta – Zorro, la trama del secondo episodio: Diego viene rapito

Girata in quel di Las Palmas a Gran Canaria, Amore e vendetta – Zorro ci aspetta con un secondo episodio ricchissimo di intrighi e di colpi di scena. Lolita si riprende dopo le terribili ferite e decide che convolerà a nozze con Monasterio solo e soltanto se quest’ultimo catturerà Zorro. Succede poi l’inaspettato: Monasterio uccide Ramirez poco dopo che quest’ultimo viene condotto nella residenza di Victoria. Ma per quale motivo lo assassina? L’omicidio avviene perchè Ramirez aveva promesso che avrebbe venduto le famose miniere a Irina Ivanova e Andreyevich.

Il conte di Montecristo anticipazioni, Pession: "Hermine impazzirà"/ "Personaggio stravolto, tradito Dumas"

A questo punto il governatore Victoria si trova senza scelta: deve per forza vendere pubblicamente tali miniere. A comprarle è un gruppo di cinesi, capitanati dal precedente capo di Mei. In questo episodio di Amore e vendetta – Zorro succede il peggio anche per Diego, che scopre che sia Francisco Ramirez che suo padre facevano parte del Clan degli Orsi, dal quale è stato rapito. Si tratta di un gruppo che lotta affinchè la California sia libera.

Amore e vendetta – Zorro, dove vederlo in diretta e in streaming

Per seguire in diretta Amore e vendetta – Zorro basta collegarsi su Canale 5 a partire dalle 21.20. Gli episodi della fiction spagnola si trovano anche su Mediaset Infinity dove si può seguire la serie sia in streaming che on demand.