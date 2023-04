Antonella abbraccia Antonino dietro le quinte?/ Fan nega: “Mai uscita dallo studio”

Antonella Fiordelisi ha abbracciato Antonino? Ecco cosa è successo

Antonella Fiordelisi ha sempre avuto con Antonino Spinalbese un rapporto amichevole che, spesso, ha infastidito il fidanzato Edoardo Donnamaria. Nelle ultime ore un fan dei “Donnalisi” ha segnalato un gesto della schermidora che potrebbe far ingelosire il volto di Forum. Cosa è successo?

Secondo la soffiata pubblicata sul profilo di Amedeo Vanza, Antonella Fiordelisi avrebbe abbracciato dietro le quinte Antonino Spinalbese con sguardi e risate complici. Come riporta Novella 2000, la persona in questione ha dichiarato: “Mi dispiace per Edoardo perché io e tutte le donnalisi sogniamo per lui un amore vero e duraturo. Non merita questo da Antonella perché lui ha smesso di seguire tutti e non saluterà nessuno per rispetto a lei. E lei dovrebbe fare lo stesso“. Arriva, però, subito la smentita da parte di un’altra utente che sottolinea la schermidora non avrebbe mai lasciato lo studio.

Sono in puntata come tutti sapete…tutto procede bene…..ANTONELLA NON È MAI USCITA DALLO STUDIO ….. c’è l’ho davanti quindi ai haters dico di ⬆️ca🫅#donnalisi pic.twitter.com/qeuWrLpfNE — 🐑🐑🐑 (@PecoraNerah28) April 3, 2023

Antonella Fiordelisi attratta da Antonino? “L’ho usato come strategia amorosa”

L’amicizia tra Antonella Fiordelisi e Antonino Spinalbese non è mai piaciuta ad Edoardo Donnamaria, che più di una volta non ha nascosto la sua gelosia. In molti hanno pensato che la schermidora potesse provare dell’attrazione nei confronti dell’hair stylist, ma lei ha smentito tutto.

In un’intervista rilasciata sul settimanale Chi, l’influencer ha detto tutta la verità sul suo rapporto con l’ex di Belen: “Non mi fidavo tanto e quindi ho usato un po’ di strategie amorose, ho fatto la stupidina con Antonino, anche se non mi interessava”. Poi aggiunge: “Mai fatto parte delle mie strategie fidanzarmi al Gf. […] Che poi se io non avessi avuto una storia con lui penso che non avrei avuto una storia con nessuno”. D’altronde anche Spinalbese ha dichiarato di non essere mai stato attratto dall’influencer campana.











