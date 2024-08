Antonella Clerici rompe il silenzio sul tumore: “Poteva diventare maligno”

Il peggio è passato per la conduttrice di È sempre mezzogiorno e The Voice che a giugno scorso si è mostrata provata sui social dopo la rimozione delle ovaie ed adesso è intervenuta per spiegare meglio cosa le è successo in una lunga intervista rilasciata ad Oggi. Antonella Clerici sulla sua malattia, innanzitutto, ha spiegato nel dettaglio: “L’esame istologico ha accertato che avevo un tumore benigno ma avrebbe potuto trasformarsi velocemente in un tumore maligno. Si chiamano tumori borderline.” Subito dopo ha aggiunto che lei è molto scrupolosa nei controlli, sia per motivi familiari (ha perso la mamma Franca prematuramente a soli 55 per un melanoma) sia perché è ambasciatrice Airc, Associazione italiana per la ricerca sul cancro ed ha invitato tutte a fare i controlli annuali non solo al seno ed il pap test ma anche alle ovaie anche e soprattutto se si è già in menopausa.

Antonella Clerici parlando della sua malattia e del tumore alle ovaie ha poi aggiunto come l’ha vissuto. Ha premesso che non ha mai avuto paura perché si è affidata ai medici che sin da subito l’hanno tranquillizzata e poi ha rivelato come è stato il post operazione e come sta adesso: “Fosse successo sarebbe stato un dramma perché non avrei avuto mia figlia e chi mi segue sa quanti medici ho girato e quanti ormoni ho assunto per riuscire a restare incinta. Adesso a che mi servono le ovaie? Tra l’altro ho dovuto firmare il consenso a togliere anche l’utero, casomai ce ne fosse stato bisogno” Durante l’intervista ha anche voluto fare un chiarimento, la conduttrice si è operata all’ospedale Istituto Nazionale dei tumori Regina Elena di Roma ma non ha avuto nessun trattamento di favore: “Sulle prime ho pensato che mi sarei operata dopo le vacanze estive. Invece, i medici mi hanno spiegato che quella cisti era un tumore andava tolta e analizzata entro 20 giorni al massimo” Un amica le consiglia di rivolgersi al professore Vizza e lui l’ha chiamata il giorno dopo per dirle che il lunedì era stato disdetto uno degli interventi.

Antonella Clerici malattia: “Ha sofferto di più la mia famiglia, il mio compagno Vittorio

Antonella Clerici nella chiacchierata al magazine Oggi ha rivelato che lei non ha avuto paura, si è affidata ai medici ed ai dottori e soprattutto, essendo lei molto credente, ha sentito vicino a se la presenza del Beato Carlo Acutis, giovane morto nel 2006 proprio a causa di un tumore. Ad essere preoccupata era soprattutto la sua famiglia. “Io sono molto legata a mia sorella Cristina e per lei è stato uno choc. Nostra madre Franca è morta in tre mesi.” ha confessato la conduttrice per poi aggiungere: “Anche per Vittorio (Garrone, il suo compagno dal 2016, ndr) non è stato facile…Era all’estero ed è rientrato subito. È stato fantastico, solare e positivo senza essere banale. Vittorio ha sofferto con me ma senza farmelo vedere, mi ha confidato solo dopo la sua paura. Sapevo di avere un uomo speciale al mio fianco, questa prova è stata un’altra conferma.”