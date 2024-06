Antonella Clerici operata d’urgenza in ospedale, come sta e cosa è successo/ “Tsunami partito da una cisti”

Paura per Antonella Clerici, operata d’urgenza in ospedale: “Ecco cosa mi è successo”

Antonella Clerici è stata ricoverata in ospedale d’urgenza e sottoposta ad un intervento per la rimozione delle ovaie. A darne notizia in maniera schietta e sincera come sempre è la conduttrice di È sempre Mezzogiorno sui social dove ha spiegato cosa le è successo e l’importanza della prevenzione. Nel dettaglio, ha esordito: “Come sempre voglio essere sincera con voi e raccontarvi cosa mi è successo perché questo possa ricordare a tutti l’importanza della prevenzione.”

E subito dopo Antonella Clerici mostrandosi in un letto d’ospedale visibilmente provata ma tranquilla ha spiegato nel dettaglio: “Giovedì scorso arrivo a Roma con l’idea di stare vicino a un’amica e di andare a Napoli al concerto di @gigidalessioreal. Il mio ginecologo mi ricorda che devo controllare una cisti ovarica. Da li parte uno tsunami. Risonanza, ricovero, operazione. Ciao ovaie.”

Antonella Clerici come sta dopo l’operazione per la rimozione dell’ovaie: “Tutto è andato per meglio”

Doveva essere un controllo di routine, e invece si è trasformato in una vera e propria odissea. Antonella Clerici è stata ricoverata d’urgenza in ospedale e sottoposta ad un delicato intervento di rimozione delle ovaie. Da una risonanza è emerso che qualcosa non andava ed è stato necessario l’intervento. Sempre sui social mostrandosi in una foto in cui fa il segno di vittoria ha poi spiegato come sta adesso: “Tutto e’ andato bene… Adesso un po’ di convalescenza… a presto” E subito dopo ha ringraziato tutti dal suo ginecologo all’equipe che l’ha operata.” Tantissimi i messaggi di sostegno e vicinanza non solo da volti noti come Mara Venier, Giorgio Panariello, Alberto Matano e Serena Bortone ma anche da gente comune.

