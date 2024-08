Antonella Clerici e la scoperta del tumore: “Avrei potuto avere problemi gravi”

È un’intervista senza filtri quella rilasciata da Antonella Clerici al Corriere della Sera, in cui la celebre conduttrice parla del tempo che passa, affrontando anche temi come la sua morte. Cosa della quale ha avuto paura di recente a causa della scoperta di un tumore benigno che ha portato ad un’operazione d’urgenza.

Antonella Clerici smorza polemiche: figlia Maelle ha un fidanzato più grande/ "Più matura dei suoi 15 anni"

“Ho avuto fortuna. – ha ammesso la conduttrice – Se non fossi andata quel giorno a Roma e non avessi incontrato il mio ginecologo di una vita che mi ha detto ‘ti devo guardare quella cisti che abbiamo visto a novembre’… Non so cosa sarebbe successo. A volte il tempo devi batterlo sul tempo. E così la risonanza, l’operazione…” Una situazione che avrebbe potuto invece degenerare: “Se non avessero capito subito probabilmente avrei avuto problemi gravi. – ha spiegato Amtonella Clerici – Quella ciste era border line. Raccontarlo mi è venuto naturale.”, ha spiegato.

Antonella Clerici choc sulla malattia: "Tumore poteva trasformarsi in malingno"/ "Mia famiglia ha sofferto"

Antonella Clerici svela: “Vorrei organizzare il mio funerale”

Oggi Antonella Clerici sta meglio e, nel corso dell’intervista, parla serenamente dell’argomento ‘morte’, svelando di voler organizzare personalmente il suo funerale. “Ho sempre chiesto: mettetemi nel mio bosco, non davanti alla casa. – ha esordito la conduttrice sul tema, spiegando inoltre che – In quel bosco si dice che si incontravano una coppia di amanti, due pastori. Si trovavano vicino al ruscello.” Un funerale pensato nei dettagli, come lei stessa ha palesato: “Ho detto a Vittorio che vorrei costruire lì un tempietto scintoista. Poi, odio l’idea della bara chiusa. Se mi bruciano non vorrei usassero la fiamma ossidrica: preferirei la pira al posto del forno crematorio. Per il mio funerale, insomma, mi piacerebbe dire la mia.” ha concluso la conduttrice.