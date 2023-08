Uomini e donne, Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri fuori dal trono over?/ La risposta é furiosa!

Uomini e donne, Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri non si riconfermano al trono over?

Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri sono destinati a uscire di scena dal trono over di Uomini e donne? É la domanda che sorge spontanea per l’occhio pubblico, fedele telespettatore della trasmissione sui sentimenti, dal momento che alcune anticipazioni TV fornite da Blasting news online danno il napoletano e il tarantino come gli elementi ad alto rischio di un’uscita di scena imminente dalla popolare trasmissione condotta da Maria De Filippi

Questo, oltre ad una re-entry al parterre dei protagonisti in studio della dama uscente Ida Platano, ex di Riccardo Guarnieri, che sarebbe chiamata alla copertura di un preannunciato ruolo tv inedito.

E, intanto,rispetto alla voce della rivoluzione bomba anticipatasi nel web, per effetto della svolta anti-trash adottata ai vertici dell’azienda di produzione Mediaset, facente capo a Piersilvio Berlusconi, sembra oraavere voce in capitolo Armando Incarnato. Riccardo Guarnieri pare invece trincerarsi in un silenzio mediatico, in replica al quesito del web che si chiede delle sorti dei due cavalieri in vista del ritorno di Uomini e donne, previsto in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online sul sito Mediaset infinity dall’11 settembre 2023.

“Avete stancato -scrive tra le righe di un nuovo stato rilasciato via Instagram, Armando Incarnato, a corredo di uno scatto estivo forse sibillinamente in replica al gossip del momento-, voi e questi articoli sulla mia persona. Per prendere click e visual alle vostre pagine scrivete cose che non esistono. Notizie fake prive di fondamenta”.

Armando Incarnato dichiara guerra alle fake gossip news!

E l’intervento social del napoletano di Uomini e donne sembra, così, duramente smentire il preannunciato addio di Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri al trono over: “Cose che non stanno né in cielo né in terra. Della mia vita faccio quello che mi pare, resto in vacanza fino a quando ne ho voglia. Nessuno mi dice cosa devo o non devo fare, né il come o tantomeno quando. Fossi in voi mi vergognerei. Guardate bene l’orologio e ricordate che il tempo è galantuomo. Non avete rispetto di niente e di nessuno. E a tempo debito non avrò rispetto di niente e di nessuno”.

Ma non é tutto. Perché, a quanto pare, inoltre, il blogger Amedeo Venza smentisce clamorosamente il gossip circolante sul sospetto addio all’orizzonte dei due cavalieri a Uomini e donne, sulla base di una voce vicina alla produzione del format.

Per cui Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri non sarebbero a rischio di uscire di scena dal trono over di Uomini e donne. O almeno non per il momento secondo il noto blogger, quando ormai manca poco al via alla nuova stagione del dating show targato Mediaset.











